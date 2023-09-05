紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍

娛樂用大麻對成人相對安全，但可能給兒童造成嚴重傷害。圖為曼哈頓一間合法大麻店所售的部分大麻食品。(記者和釗宇／攝影)

成人使用的娛樂用大麻可能對兒童造成嚴重傷害；位於長島 的石溪紐約州 大醫院(Stony Brook University Hospital)發布的報告顯示，該院在2021年和2022年接診的因誤食大麻糖果而中毒的兒童數量猛增，比2020年增長超過兩倍。

根據石溪醫院的數據，從2017年至2019年，兒童誤食大麻入院的病例總共只有四例，2020年為五例，而從2021年紐約州實現成人用大麻合法化 後，兒童誤食的病例猛增到14例，2022年也達到13例。

石溪州大醫院的兒科醫生福伊(Candice Foy)介紹，該院所收治的病例多數都是誤食了大麻軟糖，也有誤食摻加大麻成分的巧克力蛋糕和巧克力棒的，病例中包括1至11歲的兒童。根據標準，體重30磅的兒童只要攝入四氫大麻酚(THC)2.5毫克就會超過中毒閾值。四氫大麻酚是食用大麻中的有效活性成分，通常面向成人的大麻食品中，最少都會含有10毫克。

幼童攝入過量使用大麻後，可能出現暈倒或突然睏倦、行走困難或缺乏協調、以及口齒不清、嗜睡、口乾、瞳孔放大、眼紅、心跳加快和嘔吐等症狀。福伊介紹，在最嚴重的情況下，中毒兒童可能需要插管以緩解呼吸困難，或進行靜脈注射以治療脫水。

專業人士告誡家長，務必將家中的大麻製品妥善儲存，因為大麻糖與普通糖果樣貌相似，而且特別具有吸引力，因此一旦被兒童發現，就可能出現誤食事故。紐約州去年頒布規定，要求市售大麻食品必須具備特殊的保護性包裝，以避免被兒童打開。

根據州法律，一旦出現兒童誤食大麻後中毒就醫的案例，醫療機構必須通知兒童保護部門，並由其對父母涉嫌忽視或虐待兒童的行為進行調查。如果家長發現自己的孩子可能因誤食大麻而出現病徵，可立即撥打毒物中心熱線(800) 222-1222尋求醫療建議。