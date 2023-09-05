打排球、海釣 布碌崙華人過節積極休閒

布碌崙華人勞工節傾向於積極休閒。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道 商業街勞工 節期間依然熱鬧非凡，許多華人 選擇勞工節假期放鬆身心，做一些積極的休閒活動，在從夏季跨入秋季之際，讓自己投入更健康的狀態。

勞工節當天，布碌崙8大道商業街人頭攢動，生意繁忙。因為是假日，不少無證攤販，包括蔬菜水果攤、水產攤、食品攤、日用工具攤、服裝攤等又擺上了街頭。不過，不管是合法店鋪還是無證攤販都還是有所收斂，至少把貨攤擺到馬路上的情況似乎沒有出現。

據業者介紹，勞工節長周末期間，餐飲業經營狀態平淡，翠園酒家負責人古平表示，「生意一般般」，她認為這主要是因為大學生都去上學了，還有不少家庭會抓住暑期的尾巴去旅行，所以上飯館的意願不太強烈。超市的情況同樣如此，據8大道飛龍超市的保安介紹，勞工節這個超市的生意不如平日好。這位保安指著顧客平日放在門口的小推車說，平時這種小推車能排上兩排，但今天只有一排。

不過，在8大道旁的愛立信公園(Leif Ericson Park)排球場，華人排球比賽進行得熱火朝天，還有許多華人觀眾在看球。據排球愛好者趙先生介紹，他平時周末就經常和朋友一起到這裡打排球，勞工節長周末，他早早就約好了球友，準備酣暢淋漓地打一場球。

旅遊業者表示，因為夏季剛過，有長途旅行計畫的華人大多剛從外地回來，所以勞工節去外地旅行的人並不多。目前位於8大道的華興多元文化中心負責人梁先生介紹，他沒有發現勞工節有更多華人預訂出遊。不過，利用勞工節長周末，到周邊地區短途旅遊的人卻是不少。