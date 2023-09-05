長周末收假 華埠長巴業者冰火兩重天

勞工節後，華埠長巴業務冰火兩重天。(記者和釗宇／攝影)

勞工節長周末的結束標誌著整個暑假出遊旺季的落幕，紐約市內多個交通始發站4日均出現了客流小高峰。在擁有多家長巴公司的曼哈頓 華埠，節日給運營不同線路的業者帶來的影響不盡相同，短途線路冰火兩重天，其中波士頓 線堪稱火爆，而長途線路則對於小假期則並不敏感。

中短途巴士線路中，紐約波士頓之間格外火爆，最佳時刻的巴士座位早早售罄。(記者和釗宇／攝影)

在曼哈頓大橋西頭、位於交通要道包厘街(Bowery)旁的祥龍巴士公司主營紐約與波士頓間的巴士業務，每日六班對開。在4日下午客流高峰時段，售票處窗前張貼著醒目的告示，告知乘客下午5時的車次已滿座，另一張告示則顯示，當日前往波士頓的單程票價高達80元一張，前一班車尚未到達發車時刻，候車室內就已聚集了不少購票和等候下一班車的人。

公開紀錄顯示，4日下午至晚間，紐約前往波士頓的公路和鐵路票價幾乎全線暴漲，火車票不低於180元，巴士票價最低62.5元，祥龍屬於其中較貴的一家公司。相比之下，平日下午時段紐約到波士頓的單程巴士和火車票則都低至30元上下。

與波士頓線行程鮮明對比的是位於地威臣街(Division St.)的華聯旅遊公司，該公司現經營紐約至費城 巴士線路，同樣每日六班。然而，候車室內僅有寥寥數人，閒坐在售票處內的業者陳先生表示，節日客流毫無起色，「根本沒有過節的感覺」。前往費城的車票也沒有漲價，與平日一樣都是20元。

小假日對於長途巴士的影響則比較有限。位於堅尼路(Canal St.)一家主營北卡、南卡、喬治亞和佛州方向巴士的客運公司售票員張小姐透露，疫情之後，人們出行的變少了，整體業務一直不太盡如人意，今年勞工節期間客流雖略有增加，不過感覺並不顯著。