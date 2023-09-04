入學不接種？無證客兒童惹議 華社意見也不一

公校開學在即，市教育局允許無證移民兒童先入學再接種疫苗，遭到共和黨民代反對。(Getty Images)

從去年春天開始，共有大約10萬名無證客從南部邊境抵達紐約，其中包括超過2萬名兒童，市府此前承諾將讓無證客兒童入讀公校，但這些孩子有可能沒有接種疫苗 。市教育局 表示，兒童可以先上學，在四周內提交接種疫苗證明即可，但以史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)為首的一些史島政界人士卻表示反對，認為這些無證客兒童應該先接種疫苗再上學。

紐約市規定，所有兒童都必須接種疫苗才能在公立學校上學。佛塞拉日前表示，對普通公民實施的標準也應該適用於無證客兒童。佛塞拉說，那些無法證明自己接種過白喉、破傷風、脊髓灰質炎、乙型肝炎、麻疹和水痘等疾病疫苗的移民 兒童，不應在開學第一天來上學。

市教育部上周表示，住在臨時住所的無證客學生無需出示疫苗接種證明就可以上學，但他們有30天的時間可以接種疫苗。教育局說，他們正在進行協調，為移民兒童盡快能到醫院或流動診所接種疫苗。教育部有信心在30天內讓所有孩子按計畫接種疫苗。

華社對此也意見不一。布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福曾在教育局工作過20多年，他認為孩子最好還是先接種疫苗再去上學。如果不接種疫苗，會對其他學生，或者對移民孩子自身帶來很大的麻煩。羅添福認為現在時間還來得及，讓移民孩子花幾天時間去接種疫苗不是過分的要求。