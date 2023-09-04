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鋰電池安全標誌有假 市消防局籲消費者當心

記者和釗宇／紐約報導
市消防局提示消費者，市面上有部分鋰電池上的「UL」安全認證標記是假冒的，選購需提高警惕並避免貪圖便宜。圖為一只被燒毀的鋰電池外殼。(記者和釗宇／攝影)
市消防局提示消費者，市面上有部分鋰電池上的「UL」安全認證標記是假冒的，選購需提高警惕並避免貪圖便宜。圖為一只被燒毀的鋰電池外殼。(記者和釗宇／攝影)

紐約市消防局(FDNY)近日提示，標誌著電單車鋰電池經實驗室安全檢驗合格的「UL」字樣認證貼紙存在假冒產品，消費者在選購時需提高警惕。

據「每日新聞」(Daily News)報導，紐約市消防部門在調查今年4月10日發生在皇后區阿斯托利亞(Astoria)的一起鋰電池火災時發現，肇事電池充電器上面的「UL」標誌看起來不像真的，在與檢測實驗室核實後，確認其為假冒認證標誌。當時，這場火災導致兩名兒童不幸罹難。

鋰電池上的「UL」標誌代表其已經過市府認證的保險商實驗室(Underwriters Laboratories)安全性測試，並被許可上市銷售。市長亞當斯(Eric Adams)今年3月20日簽署法案，要求全市所有鋰電池都必須獲得「UL」安全認證才能上市銷售。保險商實驗室在其網站上發布了真偽「UL」標誌的區別：正版認證中的兩個字母不在同一水平線上，而是U靠上、L偏下並附有代表註冊商標的符號®️。而在阿斯托利亞火災肇事電池上，假冒的「UL」標記則把兩個字母放在了同一水平線上。

市消防局表示，目前並不清楚到底有多少假冒的「UL」標記流入了市場。專業人員則表示，這些冒牌貨廣泛存在於購物網站或不法商戶手中，消費者用低廉的價格購買這些未經安全認證的產品，用於補充或替換昂貴的原廠原裝電池。由於真偽電池價格差異巨大，因此即使立法規範，也很難徹底禁絕假冒偽劣產品的流通。

截至8月底，紐約市共發生164起因不合格鋰電池造成的火災，造成14死64傷。2022年全年的鋰電池火災數量則達到了216起；保險商實驗室6月在其網站上發布公告稱，任何帶有假標記的電池都應立即停止使用，同時鼓勵社會積極舉報假冒認證產品。舉報網址www.ul.com。

保險商實驗室官方網站上公布的正版「UL」認證標記樣式。(保險商實驗室提供)
保險商實驗室官方網站上公布的正版「UL」認證標記樣式。(保險商實驗室提供)

紐約市 保險 字母

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