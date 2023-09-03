危機暫解 紐約市開學當周 校車不罷工

開學在即，紐約市公校校車將在開學首周照常運行。(美聯社)

開學在即，由校車駕駛組成的工會，確保不會在本月7日紐約公校 開學日及當周罷工 ，屆時校車將照常運行，但因市府與工會的談判仍在持續，未來是否將有罷工行動，仍難以預計。

由紐約市校車駕駛組成的Amalgamated Transit Union Local 1181工會，近日在家長倡議團體「家長改善公校交通」(Parents to Improve School Transportation)舉行的在線會議上表示，「新學期開始時，將不會出現校車罷工情況，我們承諾，下周校車將照常運行」。

工會不保證本學期不罷工

該工會幕僚長里納爾迪(Carolyn Rinaldi)指出，這一承諾僅針對下周上學日，即7日(周四)及8日(周五)，至於11日(周一)之後的情況，目前工會無法做出不罷工的承諾。

里納爾迪隨後代表工會發表郵件聲明表示，截至目前，市府對工會成員的需求幾乎沒有認真對待，由於對方缺乏緊迫感也沒有公平意識，所以當前工會沒辦法保證本學期校車都順利運行，「解除校車罷工的協議尚未達成一致」。

校車若罷工影響8萬學生

據市府統計，校車罷工將會影響全市五大區超過4400條校車路線，尤其將對弱勢學生群體造成較大影響。分配到這些線路的學生共計8萬多人，其中2萬5000名為殘障學生、沒有固定住址的學生、新移民及遊民所學生等，他們對校車的依賴遠遠超過其他同齡人。

里納爾迪透露，市府和工會的談判仍在持續，但時間已經不多了，他們將盡力為身為會員的校車駕駛們爭取一份公平的合同，否則未來幾周仍有可能罷工。

上周初，市教育局 公布校車罷工應急舉措，包括為學生提供緊急地鐵卡、其他交通方式報銷、免費共享汽車服務等。但這些方案可能需要家長陪同，對於上班族家長來說，有一定難度。