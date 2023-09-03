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勞工節長周末 法拉盛遊客大增、商業旺

記者劉梓祁／紐約報導
長周末法拉盛人頭攢動。(記者劉梓祁／攝影)
長周末法拉盛人頭攢動。(記者劉梓祁／攝影)

勞工節長周末致使全國多地迎來出行高峰，作為華人及多元文化的著名據點，及在周邊體育賽事加持下，「皇后區華埠」法拉盛在小長假也吸引了大量遊客慕名而來，當地酒店所有房型已悉數訂滿，食客數量也節節攀升。

作為疫情被定為「非全球突發衛生事件」後的首個勞工節假期，多個交通和運輸部門預計出行人數將迎來升高，大都會運輸署(MTA)已在日前宣布增加鐵路班次。長周末期間，亦正值美國網球公開賽(U.S. Open)在法拉盛國家網球中心舉行，成為吸引遊人的人氣活動之一。

與友人一同自駕來到法拉盛觀看美網的張吳羽輝表示，此行已在數月前開始計畫，得益於賽事和假期重疊，而選擇此時前來，以支持偶像德約克維奇(Novak Djokovic)和鄭欽文、王欣瑜等中國選手。來自賓州的一行人說，除欣賞球賽外，來到法拉盛還為品嘗不同風味的地方美食，以療癒思鄉之情。

法拉盛喜來登酒店負責人則將勞工節長周末稱為「旺季的開始」，指酒店內所有房型已在約一周前被訂滿，迎來各地遊客和體育愛好者，較往日入住率達到近乎翻倍。

為此，酒店還專設每日多趟的穿梭巴士，搭載住客往返於法拉盛、網球中心和機場。負責人還說，由於疫情限制措施近全面解除，加之感恩節、聖誕節等多個假期即將到來，預計繁忙情況將持續至明年2月，呼籲公眾提早規畫行程。

當日在法拉盛地鐵7號線總站，客流也持續不停，緬街(Main St.)沿途更是熙熙攘攘，沿街開設的河南餐館「老洛陽」管理者劉岩表示，假期的到來令店內食客數量得到明顯提升，其中大多為遊客，在瀏覽社交媒體的美食推薦後專程前來。劉岩預計，長周末帶動客流增加20%至30%之間，其直接帶動了招牌牛、羊肉夾饃的銷量，總數或將超過200餘份。

此外，民眾出遊需求亦顯強勁。美國汽車協會近日指，勞工節假期間出行人數將顯著增加，預計國際旅行將增長44%、境內旅行將增長4%。黃金假期旅行社主任黃小敏表示，長周末帶來報團出行「小高潮」，其中多倫多、羅德島等地的多日遊玩團廣受歡迎。

法拉盛 勞工 疫情

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