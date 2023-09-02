勞工節防聚會失控 紐約市警將派無人機

紐約市警使用的無人機型號。(Getty Images)

紐約市 警近日宣布，為防範派對失控，將推出使用無人機試行計畫，對遭到投訴的後院進行無人機監控，此舉遭部分公民團體反對，稱易侵害個人隱私 ，市長亞當斯 (Eric Adams)則力挺此舉，表示這並非是上演「科技大片」，沒有人會被監視，僅旨在高效確保公共安全。

根據市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)，為因應勞工節所帶來的的大量人潮、以及一年一度的布碌崙(布魯克林)加勒比狂歡節J'ouvert，除派大量警察駐守遊行路線外，也將根據投訴電話，使用無人機應對遊行路線以外的突發情況，例如如果民眾報警，稱某家後院有一批聚集人群，舉辦大型聚會，市警則將利用無人機前往探測聚會情況。

不過，此舉立即遭到公民團體的的強烈反對，紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的隱私與技術策略師施瓦茨(Daniel Schwarz)表示，此舉違反了「公共監督監控技術」(POST)法案，「以這種方式部署無人機，是一個受到科幻啟發的場景。」

非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)也說，急於推出新型空中監控，最大的擔憂是公眾對於這些攝像機拍攝到後院乃至臥室的保護措施太少，技術的發展卻沒有法規跟上，擔心為非法監控之路打開大門。

「沒有人會被監視」，市長亞當斯(Eric Adams)9月1日與市警總局局長卡班(Edward Caban)在記者會中強調，當接到大聲播放音樂擾民等投訴時，與其直接讓警察上門調查，他們將利用無人機飛在安全距離外的上空觀察，而不是飛進民眾的後院，「以此判斷是否需要派危機管理團隊上門解決問題。」

「我們只是利用無人機作為額外的資源，增加效力」，卡班表示，一般會接到311的噪音投訴，就會部署無人機去了解情況，「可能只是一群人在正常聚會，那麼我們就不用額外部署警力。」