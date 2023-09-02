我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

勞工節防聚會失控 紐約市警將派無人機

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市警使用的無人機型號。(Getty Images)
紐約市警使用的無人機型號。(Getty Images)

紐約市警近日宣布，為防範派對失控，將推出使用無人機試行計畫，對遭到投訴的後院進行無人機監控，此舉遭部分公民團體反對，稱易侵害個人隱私，市長亞當斯(Eric Adams)則力挺此舉，表示這並非是上演「科技大片」，沒有人會被監視，僅旨在高效確保公共安全。

根據市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)，為因應勞工節所帶來的的大量人潮、以及一年一度的布碌崙(布魯克林)加勒比狂歡節J'ouvert，除派大量警察駐守遊行路線外，也將根據投訴電話，使用無人機應對遊行路線以外的突發情況，例如如果民眾報警，稱某家後院有一批聚集人群，舉辦大型聚會，市警則將利用無人機前往探測聚會情況。

不過，此舉立即遭到公民團體的的強烈反對，紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的隱私與技術策略師施瓦茨(Daniel Schwarz)表示，此舉違反了「公共監督監控技術」(POST)法案，「以這種方式部署無人機，是一個受到科幻啟發的場景。」

非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)也說，急於推出新型空中監控，最大的擔憂是公眾對於這些攝像機拍攝到後院乃至臥室的保護措施太少，技術的發展卻沒有法規跟上，擔心為非法監控之路打開大門。

「沒有人會被監視」，市長亞當斯(Eric Adams)9月1日與市警總局局長卡班(Edward Caban)在記者會中強調，當接到大聲播放音樂擾民等投訴時，與其直接讓警察上門調查，他們將利用無人機飛在安全距離外的上空觀察，而不是飛進民眾的後院，「以此判斷是否需要派危機管理團隊上門解決問題。」

「我們只是利用無人機作為額外的資源，增加效力」，卡班表示，一般會接到311的噪音投訴，就會部署無人機去了解情況，「可能只是一群人在正常聚會，那麼我們就不用額外部署警力。」

紐約市和其他城市一樣，愈來愈依賴無人機維持治安，據統計顯示，今年截至當前，出於公共安全或緊急項目考量而使用無人機的數量高達124次，相較2022年僅用的4次，有著顯著增長；市長亞當斯(Eric Adams)上周訪問以色列後，觀察該國使用無人機的技術，希望看到紐約市警也能進一步發掘使用無人機的潛力。

勞工節市警將派無人機維安，圖為執法部門此前在紐約海灘派遣無人機。 (美聯社)
勞工節市警將派無人機維安，圖為執法部門此前在紐約海灘派遣無人機。 (美聯社)
勞工節市警將派無人機維安，圖為執法部門此前在紐約市派遣無人機。 (美聯社)
勞工節市警將派無人機維安，圖為執法部門此前在紐約市派遣無人機。 (美聯社)

亞當斯 紐約市 隱私

上一則

布碌崙多家亞裔餐館 涉拖欠員工工資數十萬元

下一則

紐約小學校園預防槍擊案 上課期間關閉校門

延伸閱讀

亞當斯促重訂關閉雷克島計畫 紐約市議會拒絕

亞當斯促重訂關閉雷克島計畫 紐約市議會拒絕
紐約市長促聯邦 速批無證客工簽

紐約市長促聯邦 速批無證客工簽
紐約市長公布電話 籲市民給他發短信

紐約市長公布電話 籲市民給他發短信
大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

鎚殺案兇嫌妻子首度回應：夫婦感情好 「望倆小孩平安」

2023-08-27 02:30

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元