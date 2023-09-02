紐約小學校園預防槍擊案 上課期間關閉校門

開學在即，紐約市府將在上課期間，關閉所有公立小學校門，以防槍枝暴力事件發生。(市長辦公室提供)

開學在即，紐約市 府1日宣布新學期校園安保計畫，規定上課期間，關閉所有公立小學校門，以防槍枝暴力事件發生，該計畫也預計將於明年推廣至公立初中和高中。根據市警局統計，從學生身上繳獲的槍枝在紐約市正逐年增長，去年共在校園內查獲6945件武器。

市長亞當斯 (Eric Adams)、市警總局局長卡班(Edward Caban)、市教育總監班克斯(David Banks)在1日的公共安全簡報會上，探討9月7日(周四)新學期開學後，為確保校園安全而預計採取的系列措施，其中一條新規規定，所有公立小學大門將上鎖，並配置全新警鈴器。

班克斯表示，新學期開始，公立小學的前門會被鎖上，校園運行期間，任何出現在校門口的人都必須按下警鈴器通報，校園安保人員將檢查人員身分證件和訪校原因，不准閒雜人等隨意進入校園。

他補充，該門鈴系統和相關計畫先從小學開始，明年將擴展到初中和高中。此外，班克斯強調，市府同樣斥巨資，在校園內加強監控系統，確保每個角落都能看到，不給罪犯藏身之地。

卡班表示，校園內外的暴力事件並非危言聳聽，市警從學生身上繳獲的槍枝逐年增長。根據市警局統計，去年共在校園內查獲6945件武器，其中包括槍枝、剪刀，但大部分是刀具。「我們會培訓警員，同市教育局 保持密切合作，保護校園內外的安全。」

班克斯認為，學生們帶武器進學校不是為了傷害同學，主要是為了自我防護，「學生們一遍又一遍的這麼和我們說，我們對此非常自責與不安。」為了幫助大家減少衝突，他說市教育局推出「正念冥想」項目，每天由專業老師帶領學生們做五分鐘冥想，以把對立念頭變為和平共處。

「這不僅僅是一項修行，也是一種使人終身獲益的技能。」班克斯表示，「這樣當他們面對衝突與創傷時，能夠先深呼吸，進而在衝動行事前做出更理性的反應。」