亞當斯促重訂關閉雷克島計畫 紐約市議會拒絕

市議會拒絕市長亞當斯提出的重訂關閉雷克島監獄計畫，華埠拘留中心拆除工作仍繼續進行。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)日前呼籲調整在2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄 的計畫，認為當前方案從一開始就存在缺陷；然而，多位市議會成員31日於市政廳前集會，要求亞當斯按照2019年的立法要求，在法定時限內關閉雷克島監獄。

市議會在2019年投票決定在2027年關閉雷克島，取而代之的是在四區建造城區監獄，但因疫情下的犯罪率飆升讓在押人數無法下降至城區監獄的容納量，因此被亞當斯稱為難以實現的設想。他說，市府「必須坐下來」與議會成員協商，尋找另一個解決方案。

但市議長歐德思(Adrienne Adams)隨即發聲明表示，市府必須堅持按原計畫關閉雷克島，不得延誤，因目前雷克島監獄已經出現人道危機；今年迄今，雷克島已有八人死亡，僅7月就有四人。她說，在關閉雷克島監獄立法四周年之際，應敦促市長落實法律，在與司法系統合作下推動必要進展。

當日出席集會的官員包括市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)和哈尼夫(Shahana Hanif)等；威廉姆斯說，關閉雷克島監獄不僅道德正確，也是法律規定，因此已沒有回頭的可能。蘭德亦認為，從長遠來看，關閉雷克島監獄將讓更多市民的生活變得更佳，還會節省財政開支。

市府早前已批准華埠 旁曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)進入拆除程序，將在原址興建新監獄。市議員馬泰(Christopher Marte)表示，如果市長正在考慮新計畫，務必在對華埠造成的損害不可逆前停止拆除工作。

施工進度顯示，拘留中心頂層和內部空間已被拆除，且建築外部已搭起支架，被周邊居民形容為「僅剩殼般」存在。此外，一旁的矮層建築已拆除完畢。市長辦公室社區事務組代表曾確認，市府經過認真且全面的評估後決定拆除工作不會停止，且不會考慮活化建築等方案。

今年2月，馬泰提案，呼籲將現有拘留中心建築活化改造為新城區監獄，但未有進展，僅有市議員黃敏儀一位支持者。馬泰認為，雷克島必須關閉，但其中惡劣的條件和不斷的命案證明原計畫並不完備。他說，城區監獄顯然只是臨時措施，若不做出其他改變，雷克島的問題只會被帶到新地點。