我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

紐約市長公布電話 籲市民給他發短信

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯(左)公布個人電話，呼籲市民有事給他發短信。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯(左)公布個人電話，呼籲市民有事給他發短信。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)8月31日公布個人電話，呼籲市民有事給他發短信；這項名為「給市長發短信」(Text with Eric)的市政新舉措，旨在通過短信保持市府與民眾的雙向溝通，市民在收到市府最新消息、服務政策的同時，也可以回復信息表達意見。

「我的號碼是(917) 090-2288，紐約客們，歡迎來找我！」亞當斯表示，他希望了解市民對紐約市的看法，也想及時知道五大區在發生什麼精采的事情，「我希望打造紐約市史上最易溝通的市府，對於能跟市民直接聯繫感到興奮。」

「給市長發短信」通過名為「社區」(Community)的短信平台運營，總統拜登、前總統歐巴馬(Barack Obama)等名人和組織，也在此平台公布個人電話，方便公眾與其保持聯絡。詳情可參考：https://reurl.cc/jDX1Qn。

希望參與「給市長發短信」計畫的市民，可以在官網註冊個人聯繫方式，進而收到市府發出的短信，內容包括市政新舉措、本地生活服務、緊急通知等。如果有任何對市府的意見，也可以直接回覆發表看法。註冊方式可參考：https://reurl.cc/94dO4V。

據悉，市府在今年初推出「聆聽市長」(Hear from Eric)計畫，通過電子郵件向市民傳遞有關本地問題和優先事項的信息。之後，市府啟動了「與市長聊天」(Talk with Eric)計畫，輪流在全市各社區舉辦面對面交流活動。此外，亞當斯還主持了名為「市長之聲」(Hear from the Mayor)的電台節目，市民可以在節目中直接與市長連線，討論自己所關心的問題。

亞當斯 紐約市 拜登

上一則

華埠又傳火災…披露街商用樓失火 疑電線短路

下一則

勞工節長周末 M線停運、鐵路加開

延伸閱讀

打造最易溝通市府 紐約市長公布個人電話：歡迎來找我

打造最易溝通市府 紐約市長公布個人電話：歡迎來找我
拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市

拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市
關閉雷克島監獄計畫 市長籲再議

關閉雷克島監獄計畫 市長籲再議
亞當斯批霍楚 無證客危機處理失敗

亞當斯批霍楚 無證客危機處理失敗

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

2023-08-24 16:36

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應