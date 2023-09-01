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紐約市長促聯邦 速批無證客工簽

記者張心／紐約報導
市長亞當斯8月31日攜市府官員、民代和維權組織舉行集會，再次敦促聯邦政府「挺身而出」，加速為無證客發放工作許可。(市長辦公室提供)
市長亞當斯8月31日攜市府官員、民代和維權組織舉行集會，再次敦促聯邦政府「挺身而出」，加速為無證客發放工作許可。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)8月31日攜市府官員、民代和維權組織舉行集會，再次敦促聯邦政府「挺身而出」，加速為無證客發放工作許可；紐約市議會領導成員也在同日公開致信聯邦政府，要求恢復聯邦公民及移民服務局(USCIS)往常處理無證客申請只需30天的規定；州長霍楚(Kathy Hochul)透露，聯邦已同意協助無證客提交庇護申請。

亞當斯在近百人參與的聲勢浩大的集會中呼籲，「請讓無證移民工作，是時候讓有能力、有願力、有準備的人們為社會做貢獻，在美國夢中有一席之地。」包括紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)及多個工會在內的抗議者們，匯集在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)，嚴正抗議聯邦的不作為。

與此同時，市議會也致信聯邦紐約州國會代表，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)等，不過要求更加具體。市議會主要訴求聯邦能夠提供額外人員和資源支持，加速USCIS處理無證客的I-765工作許可申請。

信中強調，在過去的20多年中，USCIS處理無證客申請的標準時限為30天內，然而在2020年8月21日，USCIS取消了30天的時限規定，導致大量申請積壓。2022年2月，聯邦法官撤銷了川普時代的規定，恢復了庇護申請必須於30內解決的規定，但根據當地非營利組織與社區團體報告，無證客申請的實際處理速度在6個月至12個月，目前仍存在大量的就業許可申請積壓，希望聯邦「施壓」要求USCIS盡快處理完畢。

市議會指出，之所以特別要求聯邦在工作許可議題上施以援手，是因為隨著愈來愈多無證客抵達紐約，允許他們合法工作以維持自己、家人和我們的城市的生計變得至關重要。「數月來，市議會一直倡導加速聯邦工作許可，以便我們的新移民能夠進入勞動力市場，實現他們渴望的自給自足。他們的加入可以為我們的經濟做出極大貢獻，所以我們聯合敦促聯邦政府採取行動，加速移除無證客就業障礙。」

聯署信由市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)、市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)、財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)、 市議員高步邇(Gale Brewer)、市議員沙拉曼卡(Rafael Salamanca)聯名簽署。

霍楚在30日晚透露，已同拜登幕僚閉門會談，對方同意派遣專員到曼哈頓，協助無證客提交庇護申請，「這是關鍵一步，但不足以完全解決無證客危機，沒辦法完全滿足紐約人所需要的支援。」

紐約市長和紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅，嚴正抗議聯邦的不作為。(取自市長移民辦...
紐約市長和紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅，嚴正抗議聯邦的不作為。(取自市長移民辦公室推特)
近百人參與的聲勢浩大的集會中，人們嚴正抗議聯邦的不作為。(取自市長移民辦公室推特...
近百人參與的聲勢浩大的集會中，人們嚴正抗議聯邦的不作為。(取自市長移民辦公室推特)
紐約市長、紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅及多個工會在內的抗議者們，匯集在曼哈頓下...
紐約市長、紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅及多個工會在內的抗議者們，匯集在曼哈頓下城富利廣場，嚴正抗議聯邦的不作為。(取自市長移民辦公室推特)

無證客 移民 紐約市

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