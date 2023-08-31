我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

勞工廳拒查「工資盜竊」 300護理員曼哈頓示威

記者和釗宇／紐約報導
約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查護工有關工資盜竊的申訴。(記者和釗宇／攝影)
約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查護工有關工資盜竊的申訴。(記者和釗宇／攝影)

約300名家庭護理員30日在位於曼哈頓教堂街(Church St.)的州勞工廳(State Department of Labor)外舉行集會示威，抗議勞工廳拒絕對護理員遭工資盜竊申訴繼續調查的決定，並聲援對勞工廳提起訴訟的五名護理員。

紐約市目前允許護理機構安排家庭護理員24小時值班、但只發放13小時工資，因業者認為護理員有8小時的睡眠和總共3小時的三餐時間無需工作，因此不開工資；然而護理員普遍表示，一對一護理幾乎不可能有連貫的吃飯睡覺時間，通常24小時都要處在工作狀態隨時待命，因此每工作24小時就要損失11小時工資是不合理的。

2022年初，代表護理行業的1199工會(1199SEIU)宣布為家庭護理員爭取到3000萬元的基金用於工資盜竊補償，然而，根據「婦女也是人」運動的說法，紐約市所有24小時護理員多年來總共被「盜竊」了超過10億元的工資。

參與申訴的華裔護理員宋桂花說，勞工廳2019年就受理了她的申訴，此後還一直與她保持溝通，告訴她存在討回公道的希望；但在今年早些時候，她忽然收到勞工廳的消息，稱由於她的案件已經進入1199工會發起的仲裁程序，因而不再繼續調查。護理員李美嫻表示，她的案件本來進展順利，勞工廳去年已告知她，核算後認定護理公司欠她29萬7000元薪水，然而到了今年6月，勞工廳再次致信告知，稱將不再繼續跟進此事。

因勞工聽拒絕繼續調查，無名護理員日前將勞工聽告上法庭；而在提交給法庭的說明中，州勞工廳表示，由於無法干預進入仲裁或工會集體談判的案件，因此他們放棄了對這些案件的調查。

不過，州眾議員金兌錫(Ron Kim)曾致信勞工廳廳長瑞爾登(Roberta Reardon)指出，根據現有的法庭判例，雇員為解決雇用糾紛而簽訂的仲裁協議，不能取代政府機構對違反勞動法雇主的執法。訴訟案中的原告代理律師黃斐荷介紹，由於很多護理員在與工會簽約時都被強制附加了「工資盜竊投訴必須通過私人仲裁處理」的條款，因此州勞工廳以此為理由拒絕繼續調查的行為是「武斷且任性的」。

市議員馬泰(Christopher Marte)到場支持，他表示，針對這些從事護理工作的「不說英語的有色人種女性」的工資盜竊，是「系統性種族主義」的表現，同時繼續向市議長歐德思(Adrienne Adams)喊話，籲其盡快審議並推動旨在禁止家庭護理員24小時工作的提案。

大多數示威護工是華人。(記者和釗宇／攝影)
大多數示威護工是華人。(記者和釗宇／攝影)
市議員馬泰在現場發表演講。(記者和釗宇／攝影)
市議員馬泰在現場發表演講。(記者和釗宇／攝影)

勞工 紐約市 眾議員

上一則

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

延伸閱讀

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物
州勞工廳拒查「工資盜竊」申訴 數百護理員曼哈頓集會抗議

州勞工廳拒查「工資盜竊」申訴 數百護理員曼哈頓集會抗議
依教育立場…PLACE NYC支持這些市議員候選人 華裔僅黃敏儀

依教育立場…PLACE NYC支持這些市議員候選人 華裔僅黃敏儀
北卡婦女同工同酬 2060年或才能實現

北卡婦女同工同酬 2060年或才能實現

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

2023-08-24 07:53

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出