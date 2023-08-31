勞工廳拒查「工資盜竊」 300護理員曼哈頓示威

約300名家庭護理員聚集在曼哈頓的州勞工廳門外舉行示威，抗議勞工廳拒絕繼續調查護工有關工資盜竊的申訴。(記者和釗宇／攝影)

約300名家庭護理員30日在位於曼哈頓教堂街(Church St.)的州勞工 廳(State Department of Labor)外舉行集會示威，抗議勞工廳拒絕對護理員遭工資盜竊申訴繼續調查的決定，並聲援對勞工廳提起訴訟的五名護理員。

紐約市 目前允許護理機構安排家庭護理員24小時值班、但只發放13小時工資，因業者認為護理員有8小時的睡眠和總共3小時的三餐時間無需工作，因此不開工資；然而護理員普遍表示，一對一護理幾乎不可能有連貫的吃飯睡覺時間，通常24小時都要處在工作狀態隨時待命，因此每工作24小時就要損失11小時工資是不合理的。

2022年初，代表護理行業的1199工會(1199SEIU)宣布為家庭護理員爭取到3000萬元的基金用於工資盜竊補償，然而，根據「婦女也是人」運動的說法，紐約市所有24小時護理員多年來總共被「盜竊」了超過10億元的工資。

參與申訴的華裔護理員宋桂花說，勞工廳2019年就受理了她的申訴，此後還一直與她保持溝通，告訴她存在討回公道的希望；但在今年早些時候，她忽然收到勞工廳的消息，稱由於她的案件已經進入1199工會發起的仲裁程序，因而不再繼續調查。護理員李美嫻表示，她的案件本來進展順利，勞工廳去年已告知她，核算後認定護理公司欠她29萬7000元薪水，然而到了今年6月，勞工廳再次致信告知，稱將不再繼續跟進此事。

因勞工聽拒絕繼續調查，無名護理員日前將勞工聽告上法庭；而在提交給法庭的說明中，州勞工廳表示，由於無法干預進入仲裁或工會集體談判的案件，因此他們放棄了對這些案件的調查。

不過，州眾議員 金兌錫(Ron Kim)曾致信勞工廳廳長瑞爾登(Roberta Reardon)指出，根據現有的法庭判例，雇員為解決雇用糾紛而簽訂的仲裁協議，不能取代政府機構對違反勞動法雇主的執法。訴訟案中的原告代理律師黃斐荷介紹，由於很多護理員在與工會簽約時都被強制附加了「工資盜竊投訴必須通過私人仲裁處理」的條款，因此州勞工廳以此為理由拒絕繼續調查的行為是「武斷且任性的」。