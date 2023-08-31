我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

華女深夜搭地鐵 無端遭人推落鐵軌…警未列仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
警方公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。(市警提供)
警方公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一名34歲華女日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下月台，幸好在地鐵駛入站以前被其他乘客救起；警方暫時將此列為隨機攻擊，未以仇恨犯罪調查。 

該案發生於29日晚上11時左右，受害者許亞楠正在回家路上，她在地鐵1/2/3號線Chambers街站等車時，在未起衝突的情況下，一名男子從身後雙手推她的腰，將她推落月台。 

許亞楠表示，她來自中國河南，兩、三個月前和丈夫來美，目前在事發地附近的一家按摩店當學徒；她說，當時自己下班坐地鐵回家，站在距離站台大約三呎遠的地方，但突然有一股大力將她推下月台；許亞楠表示，當時她完全沒有任何預警，兇手突然用盡全部力氣從將她推下去。

許亞楠一開始想要站起來未果，攀爬了一陣後，她用雙手把自己撐起來，在兇手逃跑後，其他三名男性乘客也將她拉上月台。 受害者隨後被送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)接受治療，她的左腿骨折，但無性命危險。 

醫生也表示她需要動手術，這令沒有保險的她感到擔憂，「醫院告訴我必須全部自費，普通檢查已經要幾百塊，不確定要怎麼負擔。」

許亞楠說，自己連哭泣的機會都沒有，這件事讓她非常害怕，不知道自己今後還敢不敢坐地鐵；目前警方仍未向她透露更多信息，「我認為那個兇手一定是瘋了。」

警方透露，許多目擊者看見嫌犯的模樣，形容他是一名40多歲、膚色較淺的男子，大約6呎高，犯案時身穿紅色衣服、棕褐色的靴子和深色運動褲，嫌犯目前還在逃。

警方已公布嫌犯照片，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏...
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

地鐵 華女 日落公園

上一則

曼哈頓4死家庭慘案 男殺害未婚妻及2稚兒後自殺

下一則

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

延伸閱讀

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
紐約近華社街頭槍擊…轎車內混戰 華男中彈、胸口被刺

紐約近華社街頭槍擊…轎車內混戰 華男中彈、胸口被刺
時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓

時報廣場附近爆水 曼哈頓交通癱瘓
127年歷史的水管突破裂 水往下流入地鐵成奇景

127年歷史的水管突破裂 水往下流入地鐵成奇景

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

2023-08-24 07:53

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出