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關閉雷克島監獄計畫 市長籲再議

記者劉梓祁／紐約報導
市長亞當斯表示，目前的關閉雷克島計畫存在缺陷，恐無法按時完成，呼籲市議會重訂計畫。(市長辦公室提供)
市長亞當斯表示，目前的關閉雷克島計畫存在缺陷，恐無法按時完成，呼籲市議會重訂計畫。(市長辦公室提供)

市議會四年前通過法案，要求在2027年關閉雷克島監獄(Rikers Island)，但這一計畫受到新冠疫情、物價飛漲拖累，不少項目難以按時啟動；市長亞當斯(Eric Adams)29日首次明確表示，目前的關閉雷克島計畫存在缺陷，恐無法按時完成，呼籲市議會重訂計畫。

亞當斯在紐約法學院的演講中表示，關閉雷克島監獄計畫從一開始就有缺陷，最初擬定的預算到現在不斷膨脹，使得「創造理想中的監獄環境」的設想難以實現；亞當斯表示，市府「必須坐下來」與議會成員協商，尋找另一個解決方案，原因為當前增加的被監禁人數對各區監獄而言已然太多，導致其難以承受。

紐約市議會於2019年在前市長白思豪(Bill de Blasio)的推動下，同意關閉這所多年來不斷引起爭議的監獄。取而代之的是，在除史泰登島(Staten Island)的四區內建造城區監獄，預計耗資87億元，而包括華埠在內的相關社區一直反對該計畫。

亞當斯曾在2022年表示，關閉計畫或需要重新調整，且始終對2027年的期限表示擔憂。他認為，市議會必須審視這項計畫，並制定一個既能實現改革、又能保障安全的方案。

市府早前已批准華埠旁曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)進入拆除程序，將在原址興建新監獄。反對者之一大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，將雷克島監獄關閉並在華埠旁建立新羈押建築並不具備必要性，因雷克島原由有設施本可翻新或拆除重建，且犯人遠離人口密集區是全球規律。他說，四個城區監獄將無法取代雷克島，且制度問題若不調整，無論在哪都會存在。

民主黨65AD區領袖于金山亦認為，儘管在上世紀投入使用的雷克島監獄在面積、用途、服務等方面已不合當今用途，但仍有整修空間，因華埠和周邊市民均不希望城區監獄落成。于金山還說，雷克島作為獨立島嶼，在安全方面對市民生活有幫助，希望市長「大刀闊斧」調整現行計畫。

圖為紐約市雷克島監獄。(Getty Images)
圖為紐約市雷克島監獄。(Getty Images)

監獄 華埠 亞當斯

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