新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫

近期新冠疫情有所抬頭，州府呼籲民眾小心防疫。（記者劉梓祁／攝影）

隨著秋冬季臨近，新冠病毒變異株的感染病例在全球多地呈上升趨勢，引起多衛生機構重視，其中包括BA.2.86毒株；為此，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)29日表示，為應對當前住院病例的增加，將確保防護用品及疫苗 的供應。

本月17日，世界衛生組織(WHO)將攜帶大量基因突變的奧密克戎亞譜系的BA.2.86毒株列為「目前監視下的流行變異株」。儘管該變異毒株尚未在紐約州內被檢測 出，但霍楚表示，州府已採取新措施以保護居民免受新一輪疫情影響，包括向各級政府提供N95口罩和檢測工具、敦促養老院保護長者安全和在秋季推出新版疫苗等。專家指出，BA.2.86變異株比XXB.1.5更容易逃脫前幾代奧密克戎毒株的抗體，且呈現「傳染性強、致病性弱」的特點。

霍楚表示，隨著夏季住院病例和報告病例的增加，州府強烈呼籲居民採取適當預防措施，保護個人和社區。她還說，政府將持續監測疫情發展，同時繼續在全州範圍內提供N95口罩；一旦得到有關新疫苗的信息，將及時發布。據了解，針對特定變異毒株的更新疫苗預計將在今年秋季推出。

州衛生廳廳長麥克唐納德(James McDonald)表示，BA.2.86是自最初的奧密克戎變異株以來遺傳差異最大的毒株，可能使病毒逃避先前的免疫；市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)亦說，當局仍在評估新的增強疫苗對BA.2.86變異毒株的有效性，但已有指標表明其能有效預防嚴重症狀和死亡，因此呼籲所有高風險人群接種疫苗。