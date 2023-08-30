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布碌崙鎚殺案兇嫌再出庭 被控二級謀殺 不得交保

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用再出庭，被指控犯有二級謀殺罪，不得保釋。(記者胡聲橋 / 攝影)
布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用再出庭，被指控犯有二級謀殺罪，不得保釋。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用29日上午在布碌崙刑事法院再次出庭，布碌崙地區檢察官辦公室表示，在對葉麗用的指控中，最主要的罪名是二級謀殺罪，法官裁定葉麗用不得保釋。

雙手上銬 全程中文翻譯

葉麗用出庭時身穿著灰綠色囚服，雙手被銬在背後，一名中文翻譯員站在葉麗用身邊，全程用國語給他翻譯。葉麗用剛出庭時還四處張望，當法官弗里德里克(Dale Fong-Frederick)宣布開庭後首先有一分鐘的媒體拍照時間，葉麗用馬上把頭低了下去。整個庭審過程，葉麗用基本面無表情，幾乎一言不發。葉麗用左眉角貼著透明的OK繃，這個傷口從案件發生後就一直有。

審訊後再關押 不得保釋

檢方已通過投票的方式，提出了對葉麗用的指控，最主要的罪名是二級謀殺罪，其他罪名還包括攻擊罪和非法持有武器罪等。法官弗里德里克稱，葉麗用案以後將轉移到布碌崙高等法院進行審理，葉麗用不得保釋，他在出庭後又被重新關押，下一次開庭的時間尚未確定。

當庭審結束時，葉麗用還用英語向法官說了一句「Thank You」。葉麗用的律師是紐約法律援助處(Legal Aid Society)的律師加利文(Molly Jack Gallivan)。當記者詢問有關葉麗用案的情況時，加利文表示無可奉告。

現年47歲的葉麗用與同為租客的趙招招一起租住日落公園的一間公寓內，兩人因為居住問題，長期不合，矛盾逐漸積累，葉麗用一家原本打算8月底搬離，但在23日一次激烈的爭吵中，葉拿鐵鎚殺害了趙招招，並造成趙招招五歲的兒子和三歲的女兒重傷，所幸受傷的兩名幼童目前傷勢都有好轉的跡象。

援助2孩童 華社已募15萬

慘劇發生後，華社人士紛紛慷慨解囊，為受害者一家募捐，截至目前，承諾捐款的金額已經超過15萬元，有關人士還為善款專門設立了一個信託基金，確保今後善款能專門用到孩子身上。

布碌崙鎚殺案 日落公園 投票

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