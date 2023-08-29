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超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

記者高雲兒／紐約報導
在紐約市使用全天候超速相機一年後，超速違規案件下降了30%，死亡率也下降不少。(市長辦公室提供)
在紐約市使用全天候超速相機一年後，超速違規案件下降了30%，死亡率也下降不少。(市長辦公室提供)

數據顯示，在紐約市使用全天候超速相機一年後，超速違規在全市範圍內下降了30%，死亡率也下降不少；相關專家建議可應用類似的方法在闖紅燈罰單上，以進一步加強交通安全。

因新冠疫情以來紐約市交通事故數量有所上升，州長霍楚(Kathy Hochul)去年8月簽署新規，原本僅在周一至周五早6時至晚10時運行的全市交通超速相機，將24小時運作，違規者罰款50元；由於系統無法分辨超速駕駛的車主是誰，因此罰單不會計入駕照分數。

市交通局數據顯示，在過去的12個月裡，全市範圍內的超速攝像頭違規行為下降了30%，監控區域內的因交通事故死亡的人數也比前年同期減少了25%。交通局報告還顯示，全天候測速相機啟用後，大多數被抓到超速的車輛沒有再次收到超速罰單，說明警告的成效。

從個例而言，最顯著的罰單減少地區發生在曼哈頓東村豪斯頓街(Houston St.)附近，過去的12個月與前一年同期相比，超速罰單減少了96%。另外，布碌崙(布魯克林)Cropsey大道的自動超速罰單數量在同一時期下降了84%，北管大道(North Conduit Blvd)的罰單下降了74%。皇后區的皇后大道(Queens Blvd)罰單數量也下降了83%，布朗士區的Bruckner大道處下降了68%。

交通局長局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說，「超速最常發生在晚上和周末，擴大執法是保證紐約人安全的有效工具。」他從數據方面肯定了超速攝像頭從的積極作用，「該計畫減少了超速，減少了受傷人數，使街道更安全。」

此前有數據專家Jehiah Czebotar對被拍到的超速數字進行研究，發現從去年8月至今年2月，夜間超速得到有效遏制，罰單數量持續下降，且工作日白天的超速行為減少最顯著；他因此表示，市府應該繼續利用攝像頭解決闖紅燈問題。目前，紐約市五區只有150個路口有闖紅燈相機，不到全市近4萬個路口的百分之一。

紐約市 駕照 布朗士

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