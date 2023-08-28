民調：逾5成認為紐約州發展方向錯誤 4成對州長霍楚持負面評價

最新民調顯示，過半選民認為紐約州正走在錯誤的方向，而且選民對州長霍楚的不滿意程度加深。(州長辦公室提供)

最新民調結果顯示，超過半數選民認為紐約州 正在朝著錯誤的方向發展，四成選民對州長霍楚 (Kathy Hochul)持負面評價，還有絕大多數受訪者認為有必要對州級選舉制度加以改革。

這項調查由獨立機構「團結紐約」(Unite NY)在今年6月開展，樣本為800名紐約州登記選民。該機構27日發布了今年第二版「選民賦權指數」(Voter Empowerment Index)，其中53%的選民認為紐約州的政治正在走向錯誤方向，比今年4月公布的結果增加了3%；80%的選民希望州長和州議員應當有任期限制，4月的結果則是75%。對於霍楚個人的表現，最新結果顯示有40%的人給出了不及格的成績。

除了對於政策和州長的直觀印象外，調查還著重探究了選民對於紐約州選舉制度本身的關注。最新結果顯示，只有10%的紐約居民認為本州在選舉制改革方面做得不錯，這與上一版調查結果相似。此外，75%的紐約州選民對於兩黨制束縛下的選舉感到厭煩，希望能增加公民提名(citizen initiative)，以利不同於兩黨既定框架的獨立候選人出頭。與之相比，在4月的調查中，支持公民提名和公開初選(open primariy)的調查者比例約為67%。

「團結紐約」執行主任鄧恩(Tim Dunn)在一份聲明中表示，獨立和無黨派人士是紐約州的第二大選民群體，而數據表明，這一部分人群的數量和不滿情緒都在增長。調查結果顯示，紐約上州 地區的選民對於開放初選和增加無黨派人士提名的願望最為強烈。鄧恩表示，無論是民主黨還是共和黨，只有通過各方都滿意的選舉制度改革方案，才是贏得這部分選民支持的關鍵，民選領導人在決策過程中必須考慮到這一點，否則中間派選民的民意反彈將對執政黨不利。

唯一一個有所好轉的數字是，有40%的受訪者會考慮因為政治情況而搬離紐約州，這比4月51%的數字有所減少。在有意願逃離紐約的人中，布朗士居民占比最高，高達71%的人不想繼續生活在這裡。