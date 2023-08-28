民調：逾5成認為紐約州發展方向錯誤 4成對州長霍楚持負面評價
最新民調結果顯示，超過半數選民認為紐約州正在朝著錯誤的方向發展，四成選民對州長霍楚(Kathy Hochul)持負面評價，還有絕大多數受訪者認為有必要對州級選舉制度加以改革。
這項調查由獨立機構「團結紐約」(Unite NY)在今年6月開展，樣本為800名紐約州登記選民。該機構27日發布了今年第二版「選民賦權指數」(Voter Empowerment Index)，其中53%的選民認為紐約州的政治正在走向錯誤方向，比今年4月公布的結果增加了3%；80%的選民希望州長和州議員應當有任期限制，4月的結果則是75%。對於霍楚個人的表現，最新結果顯示有40%的人給出了不及格的成績。
除了對於政策和州長的直觀印象外，調查還著重探究了選民對於紐約州選舉制度本身的關注。最新結果顯示，只有10%的紐約居民認為本州在選舉制改革方面做得不錯，這與上一版調查結果相似。此外，75%的紐約州選民對於兩黨制束縛下的選舉感到厭煩，希望能增加公民提名(citizen initiative)，以利不同於兩黨既定框架的獨立候選人出頭。與之相比，在4月的調查中，支持公民提名和公開初選(open primariy)的調查者比例約為67%。
「團結紐約」執行主任鄧恩(Tim Dunn)在一份聲明中表示，獨立和無黨派人士是紐約州的第二大選民群體，而數據表明，這一部分人群的數量和不滿情緒都在增長。調查結果顯示，紐約上州地區的選民對於開放初選和增加無黨派人士提名的願望最為強烈。鄧恩表示，無論是民主黨還是共和黨，只有通過各方都滿意的選舉制度改革方案，才是贏得這部分選民支持的關鍵，民選領導人在決策過程中必須考慮到這一點，否則中間派選民的民意反彈將對執政黨不利。
唯一一個有所好轉的數字是，有40%的受訪者會考慮因為政治情況而搬離紐約州，這比4月51%的數字有所減少。在有意願逃離紐約的人中，布朗士居民占比最高，高達71%的人不想繼續生活在這裡。
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