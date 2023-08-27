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8月底紐約天文盛宴 27日起土星衝日 29-31日超級藍月

記者張心／紐約報導
本月最後幾天，紐約地區將可看到天文學家所稱的「超級藍月」，不過月亮仍會是銀色。圖為2018年的「超級藍月」。(路透)
本月最後幾天，紐約地區將可看到天文學家所稱的「超級藍月」，不過月亮仍會是銀色。圖為2018年的「超級藍月」。(路透)

紐約市的8月將以一場天文盛宴結束，被天文學家視作最精彩天象的「超級藍月」伴隨土星衝日，即將於29日(周二)登場，民眾可以通過專業望遠鏡、或是加入市公園局舉辦的觀星活動觀賞星空奇境。

據科普，「超級藍月」並非是月球變成藍色，而是指代同月份中的第二次滿月，通常，每個月只會迎來一次滿月，然而紐約市在今年8月1日與8月30日，共將迎來兩次滿月，第二次被稱為「藍月」，即使月亮仍為銀色。

「超級」也並非意味著月亮實際尺寸變大，而是因為在本月29日至31(周四)日晚，滿月相位恰好與其軌道上距離地球最近的點重合，從而呈現出三天的滿月現象，而30日晚(周三)將看到紐約市今年的最大滿月。

紐約市業餘天文學家協會執行副主席弗里德(Bart Fried)表示，29日至31日夜晚，從地球上望過去，月球將膨脹17%，亮度也將提升30%，「因為月球更靠近我們，所以看起來更大，但實際上，月球並沒有任何改變」。

伴隨而來的是罕見的天象，從27日晚上開始，土星將變得又大又亮，並且呈現深黃色，這將是土星今年亮度最高、距離地球最近的時刻。

「哪怕單憑肉眼，土星在全市任何地方都能看到。」弗里德說，「由於過於明亮，民眾可能因此也看不到其他的星星了。」

為了方便缺乏專業設備的普通民眾觀星，弗里德建議使用免費天文學手機軟體Stellarium觀賞。而若有專業望遠鏡，弗里德則提議重點觀測土星，因為到時它將呈現3D效果，其周圍將圍繞億萬塊冰、岩石和塵埃碎片，這些都是被土星強大引力壓碎的小行星、彗星或月亮遺跡。

對於沒有望遠鏡的民眾，紐約市業餘天文學家協會和市公園局也將從即日起至30日，每晚於戶外舉辦觀星活動，詳情可參考：https://aaa.org/calendar/。

紐約市

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