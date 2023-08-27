台灣珍奶節 台青文創吸睛

「台灣珍奶節」26日回歸紐約時報廣場，吸引上萬遊客共襄盛舉。(記者張心／攝影)

「台灣珍奶節」26日回歸紐約時報廣場 ，吸引上萬遊客共襄盛舉，共同品嚐珍珠奶茶、鹽酥雞、蚵仔煎等台灣美食，爭相購買台裔青年自創的首飾珠寶、芭樂果乾、編織玩偶等文創商品。

繼2017年首度在時報廣場舉辦之後，「台灣珍奶節」便成為紐約市夏天街頭靚麗的風景線。此次由已經在紐約舉辦多次街頭市集的TaiwanFest.NYC攜手，共同將台灣寶島飲品、美食、文化帶給世界之都的民眾。

不同於第一年只有九家攤位，本次「台灣珍奶節」參與商家眾多，僅珍珠奶茶店便有六家，包括幸福堂、喪茶、老虎堂、Vivi、御私藏Cozy Tea Loft、Tea Art，每家攤位前排隊者眾多。台灣美食旋風土豆、鹽酥雞、香腸、章魚小丸子、雞蛋糕、刨冰等，也引得圍觀群眾爭相購買。

除了美食之外，充滿「文青風範」的台灣文創商品也成為當日獨特的風景。而且令人意外的是，品牌的創辦人都是在美留學畢業的台灣青年，且多在疫情 期間起家開展，思路之巧妙、工藝之獨特、審美之匠心，引得其他國家的民眾驚呼連連。

獨立設計師周佳潁的個人品牌DOTY CHOU以水泥工藝顯得獨樹一幟，搭配鉑金等材質製作而成的耳環、項鍊、手鍊等，有一種獨特的中華古典氣息，像是博物館 的珍藏品，「我的目標就是希望自己設計的飾品可以進駐全球博物館文創店。」畢業於室內設計專業的她，今年5月推出個人品牌，目前在長島市開設店舖，希望將融合中西特色的手工藝品帶給世界。

同樣在美國留學、畢業後自主創業的許瑜真、許瑛淇姐妹，將台灣的特色餐具、阿里山愛玉、芒果辣椒醬、芭樂果乾、蓮霧果乾等，不僅帶來本次節慶出售，也在疫情期間於布碌崙(布魯克林)出售，獲得許多民眾的喜愛。