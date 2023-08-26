我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

非激情殺人 鎚殺案兇嫌疑預謀作案

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪、企圖謀殺罪等七項罪行；布碌崙地方檢察官辦公室透露，案發前葉力勇就撥電給第三房租客，讓其過來接走他九歲的兒子，以讓他可以執行事先就預謀好的「瘋狂計畫」。

案發的52街531號二層一間三房單位內，除住有趙、葉兩家人外，第三房由一名江姓華男居住；據檢方收集到的信息，在案發前的幾周，兇嫌便屢次向江男投訴共用廚房、衛生間的情況，對此相當不滿意。

助理檢察官Tziyonah Langsam在庭上表示，案發當日，葉打電話給江，表示他將與趙「打起來」，問其能不能回到公寓將他的兒子帶走，「以讓他可以執行這場瘋狂的計畫」；當江抵達現場時，看到趙招招母子三人躺在廚房血泊中，葉手裡拿著鎚子，他的身上、廚房地上和牆上，全是三人身上濺出來的血跡。

在江報警之後，72分局警員抵達現場，逮捕試圖離開公寓的兇嫌，並在現場搜到他的作案工具；趙和她的一子一女，被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)搶救，趙最終因嚴重頭部創傷不治，她的五歲男童、四歲女童(之後寫三歲)仍命懸一線，「他們的頭部均有嚴重創傷，很有可能會喪命。」

據悉，這是葉首次被逮捕，他被控一項謀殺罪(Murder)、兩項企圖謀殺罪(Attempted Murder)、兩項攻擊罪(Assault)和兩項非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)，調查人員相信他沒有精神病史、藥物濫用等問題。

針對以上控罪，葉力勇已表示不認罪，因具有潛逃風險，法官拒絕保釋請求，他的下一次出庭日期為29日(周二)。

布碌崙 租客 日落公園

上一則

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

下一則

傳鎚殺案死者難相處？ 親友怒斥造謠

延伸閱讀

洛杉磯14歲少年被捕 團夥作案涉6起謀殺

洛杉磯14歲少年被捕 團夥作案涉6起謀殺
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案
西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案