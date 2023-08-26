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傳鎚殺案死者難相處？ 親友怒斥造謠

記者顏潔恩／紐約報導
死者趙昭昭一家四口。(親友提供)
死者趙昭昭一家四口。(親友提供)

布碌崙(布魯克林)鬧得沸沸揚揚的日落公園租客鐵鎚案，至今已造成女租客趙招招死亡，一子一女也尚未脫離險境；她的表哥陳先生25日對其他租客稱死者生前難相處、愛找各種麻煩而深感氣憤，「人已經死了，不能再誣陷她」，並指兇嫌葉力勇(Liyong, Ye)因妻子與其提出離婚，受到刺激而脾氣不好，把情緒發洩在趙的身上。

住在維吉尼亞州的陳先生表示，自己大死者只有幾歲，而她兩、三歲便雙親身亡，從小由外婆和姑姑們一手帶大；他也從小看趙長大，知道她是一個善良、喜歡交朋友的人，在她來到美國之後，不管是移民法院出庭、身分程序申請、結婚公證、還是生活瑣事等都會跟他分享，如同親兄弟姊妹般。

當聽到有人聲稱趙蠻橫不講理、會惡劣地對待其他租客時，他反駁說這完全是在捏造事實，還指趙就是二房東，她租下了公寓但又負擔不起，因生活所迫才分租給其他人。

他也力證，死者和丈夫的感情很好，照理說生活中沒有很負面的事；反倒聽死者丈夫說過，兇嫌的老婆正準備跟其離婚，人早已搬岀公寓，這件事相信給葉造成刺激；另一方面葉也在煩惱把在中國的另一名孩子申請過來，面臨著很大的壓力，「他(兇嫌)才把什麼事情都發洩到她身上。」

據死者丈夫所說，其實趙、葉的生活衝突不是很多，在幾次摩擦之後，雙方都有意識想要搬走，「如果他(兇嫌)不搬走的話，趙自己也準備搬走」；案發當日的上午11時左右，趙還跟從外州過來的小學同學到外面喝茶，回家後打視頻電話給丈夫，提到葉的脾氣很壞。丈夫當時跟她說，本周上完班就回紐約跟她商量搬家的事，「估計(趙、葉)不是經常吵架，準備搬走的話不會再繼續吵下去的。」

對於兩名幼童的傷勢，之前親友說三歲女童脫離危險期，不過25日傷勢又在惡化，甚至比五歲男童傷情還嚴峻，神經科專家已介入治療。

「我們是真正的受害者，人已經死了，還要受到這些誣陷，請不要再進一步傷害死者的家人」，陳先生說，消息傳到中國家鄉，一手將死者帶大的姑姑們都痛心不已，還要承受別人說她為人不好，簡直是火上澆油，希望外界停止造謠，以示對死者的尊重。

三房租戶的真實生活情況，如今大家都各執一詞，第三房租客江男、陳女均表示，與趙到了無法繼續一起生活的地步；但親友們對她的評價很高，形容她是行俠仗義、容易親近之人。

死者趙昭昭一家四口。(親友提供)
死者趙昭昭一家四口。(親友提供)

租客 維吉尼亞州 日落公園

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非激情殺人 鎚殺案兇嫌疑預謀作案

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