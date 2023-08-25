布碌崙鎚殺案…室友：兇嫌失控釀禍 二人常爭執

根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客 鎚殺案中，兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)的殘暴行為令人唏噓，公寓除兇嫌和女死者兩家人外，還有住在第三房的一對華裔情侶；他們透露，女死者趙招招難以相處，常耍酒瘋拿鐵鎚砸其他房客的門找碴，兇嫌平時算很少吭聲，結果「老實的人凶起來真的很可怕」。

第三租客江姓男子和陳姓女友24日也證實，死者不是坊間傳聞的二房東 ，最初是葉、江和房東三戶同住，後來房東搬到外州，幾個月後趙才搬到房東的房間，是三戶人中最晚搬過來的；他們描述平時的住屋情況，形容趙是蠻不講理、刻薄的人，常為雞毛蒜皮的小事找其他人的麻煩，例如不滿別人把東西放在共用冰箱內，趁其不在時砸碎掉，還一言不合就甩臉色，使勁關房門，「她跟誰都吵過。」

「釋放壓力不是當我們是柿子拿去捏」，他們猜測趙平時帶倆小孩壓力大，會借酒消愁，但酒量和酒品都欠佳，「沒有喝酒的時候蠻正常的，喝了酒就發酒瘋」；衝過來想打人，語氣也咄咄逼人、總要占上風，室友們都很怕她、避而不及，據說葉、江、陳都被死者打過，陳的朋友來家裡時也跟她吵架。

而趙有時提出的要求過於無理，例如兇嫌會在傍晚6點多在廚房煮飯，趙見狀不滿，說孩子要讀書，不要吵到他們，對於租客隨手放在共用空間裡的物品也看不過眼；另外警察在案發現場搜到的鐵鎚，經各方證實是趙的，她有時會拿著鐵鎚敲打其他租客的房門，說其他租客吵到她了。

以上的情況，租客都曾打過給房東反映，他們正是擔心再住下去遲早要出事，於是跟房東說好月底就要搬走，結果還是釀出了悲劇；「老實的人凶起來真的很可怕」，陳女形容兇嫌道，案發前因趙關掉房間內的網路設備，惹葉生氣雙方再度吵起來，趙拿起鐵鎚威脅時遭葉反手搶過，失控殺人。

針對住屋的真實情況，目前眾說紛紜，趙的親友則指葉有酗酒問題，晚上下班回來後還會約人回家喝酒，打擾到趙一家才屢次找他理論。