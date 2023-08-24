近一周新來3000無證客 全市收容所已破11萬人

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆在最新簡報上呼籲州府介入。(市長辦公室提供)

無證移民危機持續，紐約市庇護 系統已容納超過11萬人，其中無證客 近六萬人，上周就有超過3000無證客來到紐約市，庇護系統已瀕臨崩潰邊緣；市長亞當斯(Eric Adams)和市議會向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，要求立刻修改「庇護權」規定，並出台行政令，強制全州接納無證客。

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)在23日的最新簡報上透露，截至8月20日，全市共收容11萬900名無家可歸的人士，其中5萬9300名為無證客；自2022年春季以來，已有超過10萬4400名無證客來到紐約市。

「就在14日至20日不到一周時間內，又有3100多名無證客來到紐約市庇護所。而從4月至8月短短四個月間，無證移民人數翻了一倍。」伊索姆補充，目前全市共開放206個庇護所，包括15個人道主義救援中心，「為什麼說這是一場危機呢？因為只有市府在參與，州府和聯邦都屬於缺席的狀態。」

根據市府同日在紐約州高等法院(New York County Supreme Court)提交的文件，亞當斯希望霍楚可以動用州長行政令，強制紐約市以外的地區接收無證客，並向市府提供65億元資金援助。

亞當斯還建議在州府位於布蘭特伍德(Brentwood)、紐堡(Newburgh)、長島金斯帕克(Kings Park)、曼哈頓、皇后區、史泰登島等地的地點新建臨時庇護所，具體包括長島的朝聖者精神病中心(Pilgrim Psychiatric Centers)、金斯帕克治療中心(Kings Park Psychiatric Center)、斯圖爾特空軍國民警衛隊基地(Stewart Air National Guard Base)、賈維茨中心(Javits Center)、亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)、甘迺迪國際機場(JFK International Airport)飛機庫、史泰登島軍械庫(Staten Island Armory)、以及州大的部分宿舍。

市議會也致信州府，要求霍楚修改根據「卡拉漢訴卡瑞案」(Callahan v. Carey)而設定的「庇護權」法令(Right to Shelter)。根據該法令，紐約市成為唯一一個有法律義務為所有無家可歸者提供住所的城市。此外，市議會希望霍楚擬定除紐約市以外的無證客安置方案，說服全州地區接納無證客，將其遷徙至紐約上州。