城市保健 推共享經濟業者一站式資源網站

註冊紐約州基本計畫可參加城市保健的免費看診、看牙、開藥、查視力等服務。(城市保健提供)

市公立醫院下屬的城市保健(MetroPlus Health)日前推出共享經濟業者一站式資源網站,方便自由職業者、合同制臨時工等獲取免費健保 服務、健康資訊、維權信息、就業機會和心理健康服務。

共享經濟業者一站式資源網站由市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)、市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)聯合開發,旨在幫助零工、自由職業者、合同制臨時工等沒有健康保險的人群,快速註冊紐約州 基本計畫(Essential Plan),參加城市保健的免費看診、看牙、開藥、查視力等服務。

該項目負責人劉爽表示,目前,全美的共享經濟業者達2600萬,紐約市有55萬,占全市勞動力的34%,且大多數為少數族裔。這些人所面臨的共同問題,便是無法享受員工福利,例如帶薪病假、醫療保險 、傷殘補助等,不得不為自己和家人負擔昂貴的醫藥費。「我們調研發現,不僅僅是開Uber的司機或外賣郎,所有從事臨時性工作的送貨員、家政保姆、攝影師、表演從業者等,都因為健保問題而抓狂。」

劉爽補充,建立共享經濟業者一站式資源網站,是希望幫助這些勞工彌補知識盲區,比如能夠知道,根據紐約州法律,報稅很低、經濟狀況不佳的民眾,都能資格享受基本計畫(Essential Plan),即每月無需付費便可免費看診、拿藥、看牙醫和查視力的。

「這些信息在網站都能及時獲取,還會有更多有益勞工的政府信息。」她表示,網站囊括超過3萬4000名頂尖醫生、40多家醫院、110多個急診護理站等,也可以為問診者提供遠程健康服務。「目前全市有6萬5000名App工人,很多是華人,原本7月要實施的最低工資法案沒能按期執行,許多人需要在住房、吃飯、健康之間做抉擇,我們希望大家可以通過這個一站式服務網站,及時獲得有益健康的資訊。」