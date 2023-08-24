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普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

華社二房東出租普遍 房客權益難保障

記者鄭怡嫣／紐約報導

布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區23日發生一起兇殺案，一名華裔男性租客與疑為二房東的華裔女子發生糾紛，男子此後持鐵鎚攻擊女子致死並嚴重傷及她的兩名幼童；社區人士表示，二房東及租客糾紛在華社常見，租客若在大房東不知情的情況下承租，無法得到權利保障，此外，與他人分租的華裔新移民打工人員的心理健康也值得關注。

經常在華社協助處理民眾糾紛及緊急案件的陳熠表示，二房東的出租情況很常見，若租客在不知情情況下與二房東簽約，得不到租客應享的法律與權益保障，而一旦大房東收回房屋，或是與二房東終止合約，合租的租客也將立即失去住房權益，租客在簽約時務必小心，簽時需認定是大房東，或是在大房東同意的前提下，再與二房東簽約。

他也說，獨自一人或僅帶小孩在外打工與生活的新移民，與他人、二房東、或是另外一個大家庭分租的情況很常見，而每個人的生活作息、方式、以及對家裡衛生狀況的接受度都不一樣，例如裝修業者早晨5時或6時就要起床，而有些打工者則維持朝九晚五作息，長期的生活摩擦與糾紛，也很容易影響關係。

而獨居的打工者，由於沒有親友陪伴，再加上面對高壓的工作環境與不便利的合租生活，情緒和心理方面往往面臨很大的壓力而難以抒發，被人欺負了也無處訴苦。

陳熠建議，需要幫助的租客或房東，需及時聯絡相關社區人士或組織解決問題，目前也有許多誤導性的租客和房東權益信息在社媒流傳，兩方都需促進普法，知悉自身擁有的權益、界線與相關法律，從而更好地保護自己。

小房東維權人士臧東慧表示，近一兩年，房東房客糾紛常見於華社，二者住在一起的更是容易起糾紛，但如此嚴重刑事慘案在華人之間發生，實在震驚痛心，無論孰是孰非，對無辜孩童下毒手並不值得同情。

他還說，去年他和小房東們共同著手了一份請願書，通過這樁血案，希望民代能夠馬上通過其中一條規定：在房客和房東同住一屋簷的情況下，如果有任何一方請求結束合住狀態，包括房東投訴房客要求驅逐，政府部門都應該馬上採取措施，「今天的血案就是教訓」。

房東 租客 華裔

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