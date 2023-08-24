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布碌崙房屋驅逐案激增 華人房東：遭房客霸凌才有增無減

記者顏潔恩／紐約報導
華人房東遭惡房客霸凌的事件有增無減，房屋法庭恢復運轉才是驅逐案件激增的原因。圖為華裔小房東此前到房屋法院示威。(黃啟旺提供)
華人房東遭惡房客霸凌的事件有增無減，房屋法庭恢復運轉才是驅逐案件激增的原因。圖為華裔小房東此前到房屋法院示威。(黃啟旺提供)

據一項分析布碌崙(布魯克林)房屋驅逐案件的報告指，截至今年7月所發生的驅逐案件，相較去年同期激增178%，其中全市五區的平均增長率是208%，引發租客維權團體的不滿，指房東用無理要求驅逐租客；但華人房東對此批評道，遭惡房客霸凌的事件有增無減，也是因為新冠疫情後房屋法院恢復運作，才導致案件看起來激增，實則是由之前所累積下來。

法律援助協會(Legal Aid Society)民事法律改革部門的負責律師Judith Goldiner表示，依數據來看，紐約市房東的驅逐機制已全面重啟，「我們看到很多租客無緣無故遭屋主逼遷。」

據悉，保護租客的「暫停驅逐令」(Eviction Moratorium)於2022年終止，到了去年7月，布碌崙共有650名租客被驅逐，今年截至7月同時期，被驅逐的案件則增加至2003起；其中以皇冠高地(Crown Heights)、展望萊弗茨花園(Prospect-Lefferts Gardens)、布希維克(Bushwick)以及東紐約(East New York)最為嚴重。

不過針對這份報告，華人小房東、全美房東維權聯盟(National Property Owners Protection Association)副會長黃啟旺表示不認同；他認為驅逐案件現在看起來激增，全是因為房屋法庭在新冠疫情爆發後的幾年間不及時處理，導致案件堆積如山，現在才開始做事。

他也為華人房東抱不平，表示很多人的欠租金額都在數萬元以上，還被房客報復破壞房子，「華人房東被租客欺負的案件有增無減，但卻不見維權者關注」；就算房東告上法院，惡房客也絲毫不在意，繼續在案件審理期間繼續拖租、免費居住，被法院判決敗訴時才一走了之，房東要追討回錢則要繼續到「小額法庭」(Small Claims Court)申訴，卻很容易一拖再拖。

聯盟自成立以來已採取無數次的行動，包括到房屋法庭前示威，但效果不佳；另外他們也試圖向民選官員訴苦，長期維權下才有現在的民代察覺到法律對房東不公平的現象，「我們希望議員們能真正看到小房東的苦衷，我們沒有提出奢侈的要求，只是希望獲得合理和公平的對待。」

華人房東遭惡房客霸凌的事件有增無減，房屋法庭恢復運轉才是驅逐案件激增的原因。圖為...
華人房東遭惡房客霸凌的事件有增無減，房屋法庭恢復運轉才是驅逐案件激增的原因。圖為華裔小房東此前到州長辦公室示威。(記者和釗宇／攝影)

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