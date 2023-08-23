紐約客談／校曆無春節 華人憤怒是玻璃心？

紐約市公校 校曆近日發布，卻未將春節標記其中，也未有額外休息日，引起了華人 社區的廣泛不滿和憤怒。

事後多方對此進行解釋，首先是市教育局 ，稱「只有恰逢周日的聯邦假日才會在周一休息」。其次是春節法案的提出者之一李榮恩說，當初只要求當大年初一與公校上課日重合時停課一天，並未要求在大年初一為周末時補假一天。再次是州級民選官員，表示州長還沒簽署，目前沒有法律效力。

一切解釋，都使得此事看起來理所當然，倒像是華人「玻璃心」，動不動就抗議不滿。但是用一位社區人士話說，此事「合法不合情，有點傷感情」。

追根溯源，這憤怒究竟為何？當初民選官員又為何要一力提出該春節法案，真的只是為了那一天休息嗎？有的休息當然更好，但對於以勤勞聞名的華人，沒有也不至於抗議。且非常多的社區人士在評論此事時稱，不用額外放假，「但是你標記一下不行嗎」。

所以要的是什麼？要的是認可。華人一直以來代表性不足，雖然存在，但是沈默，近年來才有大量華人參與政壇，對政府在各方面針對華人的政策愈加敏感。

在這樣的背景下，政策制定者應該更加敏感，考慮到華裔的文化需求；尤其是春節作為華人社區最重要的傳統節日，在華人心中有著舉足輕重的地位，忽視春節就可能給人以缺乏尊重和認可之感，導致華人不滿情緒產生。

且雖然理解州長簽署法律需要時間，但政府應該積極主動地傾聽社區聲音，儘量避免這樣的誤會產生，如果當初及時簽署，可向社區成員傳遞一個重要信息，即政府願意重視不同族裔和文化群體的需求，並積極推動文化融合。