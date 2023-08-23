調查：紐約1.3萬套租金穩定公寓 空置多年

全市超過1萬3000個租金穩定公寓在過去兩年中始終處於空置狀態。(記者張心／攝影)

紐約市 獨立預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)對州府數據的審查顯示，全市超過1萬3000個租金 穩定公寓在過去兩年中始終處於空置狀態，這在住房嚴重短缺的紐約市顯得有些意外，似乎證明許多房東 刻意不願出租。

獨立預算辦公室最新研報顯示，截至去年4月1日，全市共有4萬2275套公寓空置，其中1萬3362套租金穩定公寓在2021和2022年連續閒置，較2021年的1萬2300套有所提升，證明這些公寓之所以空置，不是因為常規的租戶變動。

IBO助理主任斯特凡斯克(Sarah Stefanski)表示，州府數據的限制使她無法知道究竟有多少公寓是被房東刻意「下線」的，因為房東不需要提供空置理由，但連續多年處於空置的公寓，還是可以為市府提供研究線索。

空置公寓問題一直是爭議焦點，租客們批評房東故意使公寓「下線」，以此施壓州法律變革，取消對租金的限制。而不少房東團體則表示，由於租金無法負擔所需的維修和翻新費用，那麼業主別無選擇，只能使低成本的公寓閒置，以爭取更多的政策變革。