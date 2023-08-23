調查：紐約1.3萬套租金穩定公寓 空置多年
紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)對州府數據的審查顯示，全市超過1萬3000個租金穩定公寓在過去兩年中始終處於空置狀態，這在住房嚴重短缺的紐約市顯得有些意外，似乎證明許多房東刻意不願出租。
獨立預算辦公室最新研報顯示，截至去年4月1日，全市共有4萬2275套公寓空置，其中1萬3362套租金穩定公寓在2021和2022年連續閒置，較2021年的1萬2300套有所提升，證明這些公寓之所以空置，不是因為常規的租戶變動。
IBO助理主任斯特凡斯克(Sarah Stefanski)表示，州府數據的限制使她無法知道究竟有多少公寓是被房東刻意「下線」的，因為房東不需要提供空置理由，但連續多年處於空置的公寓，還是可以為市府提供研究線索。
空置公寓問題一直是爭議焦點，租客們批評房東故意使公寓「下線」，以此施壓州法律變革，取消對租金的限制。而不少房東團體則表示，由於租金無法負擔所需的維修和翻新費用，那麼業主別無選擇，只能使低成本的公寓閒置，以爭取更多的政策變革。
IBO調查發現，約有83萬6000套在去年被房東註冊為租金穩定公寓，較2019年的94萬4000套有所下降。究其原因，或許是當年生效的新法嚴格限制了提高租金和解除公寓限制，所以房東寧願閒置，也不願意向負責住房和租金管制的約州家庭與社區重建聽(Department of Homes and Community Renewal)登記。對此，該部門專員凡斯納斯(RuthAnne Visnauskas)表示，紐約仍然需要推動更多的住房發展，以解決「深刻的住房短缺」問題。
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