沒活動、早餐僅白粥…法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

紐約州眾議會老齡化委員會主席金兌錫(Ron Kim)此前在多地舉辦里民大會，提醒民眾注意有關成人護理中心欺詐的現象，而皇后區法拉盛多間成人護理中心日前就陷入了醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )欺詐的爭議中，老人們抱怨他們最開始被豐富多彩的活動所吸引，但事實卻是幾個月後活動全無，到最後甚至被強行要求轉往其他護理中心；老人實在忍無可忍，決定爆光此事，希望警醒更多老人，也希望有關部門對該行業加強監管。金兌錫表示，他已經將投訴材料轉交相關部門，目前正在調查之中。

根據老人的陳述，涉嫌白卡詐欺的成人護理中心，共有三家，第一家是位於41大道的皇家 成人日間護理中心；一名去年11月進入該中心的老人表示，前四個月還提供較多活動，比如跳舞和乒乓球等，但是到了3月以後，桌椅開始陸陸續續撤走；「老闆跟我們說，這些東西都是租來的，要歸還」。此後，老人們常常吃了一頓簡陋的早飯，包括「白粥、饅頭和一根香蕉」後，只能回去。到了6月12日，該老人和其他同伴被告知中心將關門，「我們到了門口都進不去」。

一名患有帕金森等多項疾病的老太則表示，當初看了廣告去了皇家中心，結果還要自己每天從158街坐車坐到這裡，說好的接送服務也不再有，來了以後也沒活動，「吃了早飯就在大街上流浪」，無處可去。

另一家是位於北方大道的Sophia成人護理中心，兩名分別是去年7月和11月進入該中心的老人說，一開始的時候被廣告吸引，進入該中心時也親眼所見先進和齊全的設備，「新的桌椅沙發，還有鋼琴、麻將和舞廳，還有運動區」。但是從今年年初開始，這些設備和家居一件一件地被撤走，連坐的地方都沒有，到了3月許，只剩下幾張乒乓桌，但是到了6月初，這些老人和皇家的老人遭遇到了一樣的驅逐，「強制要求我們轉到其他護理中心」。

這數十名老人表示，護理中心不提供活動，但是還每天需要簽字，自己的保險公司需要照常支付給護理中心，「所以後面我們就不肯簽字了」。

而39大道的開心成人護理中心也涉嫌欺詐；老人表示，上述兩家護理中心接連關閉後，他們就到了開心護理中心，「以前老闆說這三家都是他的，可以隨便來」。但是其中一位女士卻遭到了工作人員的拒絕，說「不收中國人」。

記者事後走訪開心護理中心時，前台工作人員稱此事不實，「任何人符合要求都可以來」。當被問及是否知道老人所说之事，前台不停強調他們換了老闆，不清楚之前的事情。

老人們補充，老闆曾承諾會有補償，但是事後就杳無音訊。當下這些老人大都轉到了別的護理中心，但表示「嚥不下這口氣」。老人們表示，這不僅是欺騙老年群體，還欺騙政府。他們表示早有投訴的想法，但是卻被老闆威脅稱，「如果舉報了就會吊銷白卡和紅藍卡 」；再加上市府舉報熱線只有英文沒有中文，所以投訴無門。

其中一位女士也透露，她聽說有部分老人收了回扣，「他們就不會來抗議了」。

本報記者近日數次聯繫涉事護理中心的老闆，沒有得到回應。

目前，涉事老人已向主席金兌錫辦公室投訴；經過收集資料，金兌錫辦公室21日表示，辦公室已將投訴材料轉交相關部門，目前正在調查之中。