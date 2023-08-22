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非法大麻販賣車現身法拉盛 社區憂心「帶壞小孩」

記者高雲兒／紐約報導
近日，紐約市皇后區法拉盛市中心附近出現一輛售賣大麻的車輛，引起了華人的擔憂和關注。(記者高雲兒／攝影)
近日，紐約市皇后區法拉盛市中心附近出現一輛售賣大麻的車輛，引起了華人的擔憂和關注。(記者高雲兒／攝影)

近日，紐約市皇后區法拉盛市中心附近出現一輛非法售賣大麻的車輛，引起了華人的擔憂和關注，不少居民尤其擔心該車輛對公共安全和青少年健康的影響；市議員黃敏儀表示，將聯繫皇后區地檢處加強執法。

在法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)和王子街(Prince St)的路口，一輛顯眼的藍色車輛已停了數日，塗鴉的車身寫著醒目的「420」，是大麻的別稱。該車輛掛著南卡羅萊納州的車牌，並在車背後清楚寫著訂購娛樂性大麻的電話。

工作日下午的路口，人流量極大，不時還有放學的青少年。一位推著嬰兒車的張女士說，雖然不知「420」何意，「但這車花花綠綠一看就是賣大麻的」。她對此車輛停留表示不滿，「對小孩不好」。

車輛對面的Iris麵包店老闆戴Sophia，擔心自己生意受影響，「大麻味道又臭，對治安影響又不好」。她抱怨法拉盛市容愈來愈差，「以後別人家庭出行都不來法拉盛了，帶壞小孩，法拉盛原來多乾淨」。據她所知，已經有不少商家外遷到貝賽和其他長島地區。

法拉盛大聯盟副主席陳熠表示，紐約市並未頒發合法的大麻經營執照給卡車，「我們也不明確他們到底賣的是什麼渠道得到的大麻，甚至是任何其他毒品，我們無從得知是否他們也售賣給學生」。他對該車輛的出現表示不滿，「本身華人社區對大麻合法化不支持，既然大麻已經合法化，我們無從更改，但起碼要加強對與所有不合法合規的行為的執法和懲罰」。

自2021年3月娛樂性大麻在全州範圍內合法化以來，紐約州已開設了九家有執照的大麻零售店，皇后區就有三家。從去年開始，曼哈頓和布碌崙就多次出現大麻零售車輛；市議員黃敏儀稱，雖然紐約州將大麻合法化，但未經許可出售大麻仍然是非法的，「銷售非法大麻產品的商店不受監管，給我們的社區造成了公共健康和安全隱患」。她稱，將與地區檢察官和市長機構合作，以確保一切合法，並鼓勵任何認為商店非法銷售大麻的人聯繫其辦公室。

工作日下午的路口，人流量極大，不時還有放學的青少年經過大麻販售車，華人感到擔憂。...
工作日下午的路口，人流量極大，不時還有放學的青少年經過大麻販售車，華人感到擔憂。(記者高雲兒／攝影)
車身上的廣告語，「別進來，除非你需要菸草」。(記者高雲兒／攝影)
車身上的廣告語，「別進來，除非你需要菸草」。(記者高雲兒／攝影)
該車輛掛著南卡州的車牌，並在車背後清楚寫著訂購娛樂性大麻的電話。(記者高雲兒／攝...
該車輛掛著南卡州的車牌，並在車背後清楚寫著訂購娛樂性大麻的電話。(記者高雲兒／攝影)

大麻合法化 法拉盛 皇后區

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