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逢周末就不標記 校曆又未見農曆新年 眾議員斥「可恥」

記者高雲兒／紐約報導
紐約市教育局近期發布2023-24年學年校曆中，農曆新年仍舊消失，多位官員發聲，呼籲市府和市教育局將其補上。(本報檔案照)
紐約市教育局近期發布2023-24年學年校曆中，農曆新年仍舊消失，多位官員發聲，呼籲市府和市教育局將其補上。(本報檔案照)

紐約市教育局近期發布2023至2024年學年校曆中，農曆新年仍舊不見蹤影，華社對此表憤怒，多位官員發聲，呼籲市府和市教育局將其補上；據相關知情人士表示，市教育局會更正日曆，但教育局本身還未對此事進行官方回應。

此前州眾議員寇頓(William Colton)、李榮恩(Grace Lee)將農曆新年設為全州公校的法案已獲通過，但州長霍楚(Kathy Hochul)尚未簽署；因2024年的春節為2月10日，恰逢周六，教育局和去年操作一致，沒有標記，也未補假。

寇頓21日表示，紐約市教育局竟然又一次因為周末，從學校日曆上刪除了亞洲新年的慶祝活動，「如果是在周六或周日，官僚們甚至拒絕承認它的存在，真是可恥」。李榮恩則未對此事做出回應。

據相關知情人士，州長霍楚未來很快可以簽署，市參議員劉醇逸對此表示肯定。他也建議紐約市長在農曆新年附近，另選一天關閉學校放假，即使州法律沒有要求。劉醇逸稱，將在未來致力於使農曆新年成為一個全州公共假日，而不只是一個公校假日。

市議員馬泰(Chris Marte)辦公室21日表示，無法接受農曆新年在校曆上再次「消失」。馬泰曾在今年初提出將農曆春節設為紐約市公校年度假日決議案，此前已在市議會通過。

馬泰辦公室說，州長還沒有簽署法案，所以它還沒有生效，「但是市長和州長不聽取立法程序的任何拖延都是不可接受的」，辦公室表示已聯繫市府並致函教育局，並得到市府回應，稱他們會考慮將農曆新年添加到日曆中。另有相關知情人士表示，市教育局將會更正日曆，但是教育局未發表官方回應。

將參加第19區市議會普選的艾維樂(Tony Avella)呼籲市教育局補上農曆春節，因為這是眾多亞洲國家都會慶祝的節日，他表示會在當選後，確保農曆新年假期成為學校日曆的永久組成部分。

教育局 紐約市 公校

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