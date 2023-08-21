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羅斯福公園又槍響 社區：長期治安黑點

記者和釗宇／紐約報導
羅斯福公園一部分位於華埠核心區域，一部分位於其他社區，公園內人員混雜，常有不法行為發生。(記者和釗宇／攝影)
羅斯福公園一部分位於華埠核心區域，一部分位於其他社區，公園內人員混雜，常有不法行為發生。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)日前發生槍擊案，一名深膚色男子在位於公園交格蘭街(Grand St.)附近的籃球場被人開槍打傷，幸無生命危險，嫌犯則逃之夭夭。

案件發生於19日下午1時40分左右。根據警方透露的信息，嫌犯為非洲裔男子，20歲左右，留馬尾辮，身高約在5呎3吋至5呎5吋之間。案發後，嫌犯沿格蘭街向東逃離，至今仍在逃，逃離時身著黑色短袖和短褲、腳穿淺色運動鞋。

截至發稿時，警方尚未透露嫌犯的開槍動機，也不清楚當事雙方的身分，但據報導，受害人並非遊民。警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

羅斯福公園南北跨越多個街區，南部位於華埠核心區，北部則深入居民更為複雜的社區。開放的公共空間以及周全的功能為形形色色的各式人群提供了良好的活動場所，公園中既有住在附近的華人長者、打球運動的青年，也有不少遊民在此居住，還有銷贓者、販毒者等不法分子頻繁活動。在此次槍擊案前，羅斯福幾乎每個月都會傳出大大小小的刑事案件或流血事件，2022年轟動一時的韓裔女子李尤娜(Yuna Lee)被害案也發生在她位於公園旁的住所內。

民主黨65D區領袖于金山說，羅斯福公園附近成為治安黑點的歷史悠久，現在其實「已經比以前好得多了」。他介紹，羅斯福公園北部早年間被廉價旅舍包圍，吸引了很多性工作者在附近活動，隨之而來的便是幫派分子與毒販。此後，隨著房價的攀升，性工作者逐漸消失，但其他一些從事不法活動的人還是習慣以此為據點。于金山表示，羅斯福公園北部屬於市警六分局的轄區，華埠社區與該分局交往不多，因此反應和解決問題時並不順暢。

羅斯福公園日前再出惡性案件。公園內活動的人群除了眾多華人長者外，還經常有各族裔人...
羅斯福公園日前再出惡性案件。公園內活動的人群除了眾多華人長者外，還經常有各族裔人士群聚，進行各種交易。(記者和釗宇／攝影)
槍擊案發生在羅斯福公園交格蘭街的籃球場附近。(記者和釗宇／攝影)
槍擊案發生在羅斯福公園交格蘭街的籃球場附近。(記者和釗宇／攝影)

華埠 遊民 槍擊

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