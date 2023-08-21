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華裔考駕照 被告知已有照剛來美曾丟護照 男子憂個資外洩 律師建議聯繫紐約州DMV 索取盜用身分者訊息後報警

記者高雲兒／紐約報導
華人劉先生因工作原因需要駕照，通過筆試後繳費時，卻被告知他名下已在外州註冊駕照。(記者和釗宇／攝影)
華人劉先生因工作原因需要駕照，通過筆試後繳費時，卻被告知他名下已在外州註冊駕照。(記者和釗宇／攝影)

紐約市民華人劉先生因工作原因需要駕照，通過筆試後繳費時，卻被告知他名下已在外州註冊駕照；劉先生憂心忡忡地聯想到此前曾丟失護照，在擔心無法辦理駕照的同時，他更擔心自己的身分被盜竊後用於其他用途，但警方卻不予受理，律師建議聯繫紐約州汽車監理廳(DMV)，索取盜用身分者的訊息然後報警。

34歲的劉先生說，他3月剛來美，一開始因為沒有安穩住所，所以去哪兒都隨身攜帶所有物品，一次在法拉盛附近商城購物時，不巧遺失一部分資料，其中就包括他的護照，劉先生當時迅速補辦了護照。

然而，劉先生上周準備去報考駕照，通過筆試後去繳費和填寫信息時，卻得知自己已在外州註冊過駕照。他覺得最大可能，便是有人偷走他丟失的護照，盜用他的身分用於註冊駕照。他撥打311後得到報警的建議，但是109分局卻不予受理，劉先生束手無策。

律師劉汝華表示，劉先生可透過遞向DMV交FOIA (Freedom of Information Act)請求，查看被註冊駕照的地址、號碼和照片等，並拿著這些信息前去報警，「相信警局辦理可能性更大一點」。

劉先生也表示想去中國總領館求助，劉汝華表示可以嘗試，但是中美戶籍系統不一致，不能解決燃眉之急。

劉先生當下已經發去請求，正在等待回覆。他表示自己現在亟需駕照，因為現在他單程通勤需要40分鐘，如今都靠蹭車往返，「這也不是個事，再這樣我就不能上班，就沒收入」。

他也擔心自己的護照不只被用於駕照辦理，更被用於其他不法活動。他坦言，來美半年後，對槍擊案等兇案的恐懼不大，但是身分盜竊問題嚴重，「我認識一位大姐，身分證件郵寄到酒店，結果盒子被拆了，證件全部被偷，太不安全」。

劉先生因工作需要報考駕照，筆試通過後卻無法繳費報名，並得知自己已經辦過駕照。(劉...
劉先生因工作需要報考駕照，筆試通過後卻無法繳費報名，並得知自己已經辦過駕照。(劉先生提供)
劉先生因工作需要報考駕照，筆試於近日通過。(劉先生提供)
劉先生因工作需要報考駕照，筆試於近日通過。(劉先生提供)

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