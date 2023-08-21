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紐約州公校假期仍無春節 華人憤怒 不排除發動抗議

記者高雲兒／紐約報導
市教育局在2023-24年學年校曆仍未列入春節，華社感到憤怒。(本報檔案照)
市教育局在2023-24年學年校曆仍未列入春節，華社感到憤怒。(本報檔案照)

儘管州參眾兩會今年分別通過法案，將農曆新年設為全州公校假期，但紐約市教育局近期發布2023-24年學年校曆中，農曆新年仍舊不見蹤影，眾多華人對此非常憤怒，並將抗議；也有華人表示，還需等待州長簽署文件後再考慮下一步。目前，市教育局尚未對此做出回應。

前市長白思豪(Bill de Blasio)2015年就將春節設為公校假期，但市教育局一直未能貫徹執行，2016學年、2017學年的校曆中均未出現春節假期，直到2018年才首次春節放假；此前市教育局公布的2022學年校曆中春節假期再次消失，2023年的大年初一為1月22日，恰逢周日，市教育局未補假，反而直接將該節日在行事曆中剔除，當時就引起華社不滿。

今年，紐約州參、眾議會於本季會期結束前，通過將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假期的法案，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字後將成為法律。而2024年的春節為2月10日，恰逢周六，教育局和去年的操作如出一轍，沒有標記，沒有補假，目前市教育局尚未對此做出回應。

該案由州眾議員寇頓提出，其幕僚長莊文怡表示，春節恰逢周六不是不標記的理由，「說明根本不認可你這個節日」。長島大頸居民羅維宗對此非常憤怒，「去年就說是周末，說那明年應該沒問題，現在又這樣，根本就是故意的」。

目前，霍楚尚未簽署這項法案，據知情人士透露，因為距離參議會通過法案僅有兩個月，州長尚未處理該法案，但預計未來很快可以簽署。民主黨第65區區領袖于金山認為霍楚動作太慢，但在州長未簽署的情況下可以理解，「合理，但是傷感情」，他表示這一決定會讓很多華人公校學生失望，「為什麼不簽呢，錦上添花，無傷大雅的事情」。無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷同樣表示困惑，「不知道霍楚在等什麼，她年底應該要簽」。

同源會會長黃友興表示，紐約市長對此事有完全的控制權，「州長沒批，市長可以決定，就算是周六，你可以補休周五或者周一」。他表示聽聞此事的家長都很憤怒，預備去抗議。

州參議員劉醇逸辦公室新聞秘書則表示，「我們明天將就此事問詢市教育局；通常來講，如果假期落在周末，就不會算作學校假期」。另一提案人華埠州眾議員李榮恩以及州眾議長希士提(Carl Heastie)，目前尚未做出回應。

市議員馬泰(Chris Marte)於今年年初提出決議案，建議市府將農曆春節設為紐約市公校年度假日，若遇周六日須補休。但決議案不具強制效力，通過後只是對市府的建議，決定權仍在市長。馬泰辦公室目前尚未對此做出回應。

教育局 公校 霍楚

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