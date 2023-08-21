申請名校研究所 過來人籲早立志、早準備

四名華人名校畢業生分享研究所的申請經驗與求學之道。(本報資料照片／記者許君達攝影)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)20日晚間舉辦線上講座，邀四位基金會獎學金的得主分享他們申請名校研究所的經驗以及學習體會。

本次講座以「研究生院節目：通向成功之旅」為主題，受邀嘉賓分別為2022年獲得賓州 州立大學統計學博士學位的Alex Zhao、2015年畢業於康乃爾大學圖羅骨科醫學 院的Winnie Chu、在麥迪遜威斯康星大學和約翰霍普金斯大學分別獲得法律博士和工商管理碩士的Alfred Tsai，以及2022年畢業於賓州大學華頓商學院並準備入讀哈佛大學MBA項目的Merrick Eng。

在談到專業選擇時，Winnie和Alex都提到了早立志、早準備的重要性。Winnie說，她在上高中時就很清楚地知道自己想要學醫，因此早早就開始為了申請醫學院而做好充足的準備，除了課業成績外，她還在上高中和本科期間就有意前往醫院實習。

在分享選擇學校的經驗時，Alfred介紹，他在MBA畢業後有意繼續攻讀更高的學位，便首先圈定了幾個發展空間廣且自己也有興趣的專業方向，然後研究相關數據，排除掉過於熱門以致申請難度太大的方向與學校，然後再結合自己的條件，研究各個學校和院系的招生要求，以爭取實現最佳匹配。

對每個人來說，在世界名校的研究所學習的感受和收穫都各有不同。Alex表示，攻讀博士的過程很枯燥，每天都要長時間在實驗室盯結果、看資料，然而也是在此過程中，能夠有機會與業界頂級的專家學者交流學習，是人生中的寶貴經歷。Winnie則表示，在這個枯燥還有些痛苦的學習過程中，能夠感知到自己的成長。Merrick提到，MBA是一個開放性很高的專業，他在學習的過程中找到了更多有興趣的商業領域，有效擴展了自己的視野，同時也認識了很多有趣的人。