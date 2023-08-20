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自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

記者顏潔恩／紐約報導
持刀砍人案正在紐約激增，圖為2021年在布魯克林發生的隨機刺人案。(取自紐約市警局)
持刀砍人案正在紐約激增，圖為2021年在布魯克林發生的隨機刺人案。(取自紐約市警局)

紐約市警最新的數據披露，今年為止發生的持刀傷人案與2019年相比激增26%，死於刀下的人數也上升29%；專家分析，持刀案激增除與刀具便於藏匿、攜帶與購買以外，也與民選官員當年推動改革、合法化重力彈簧刀以及部分折疊小刀有關。

數據顯示，今年截至本月13日，紐約市已發生3365起非致命的持刀砍人或捅人案件，相比2019年的2666起，共增加26%，這一數據跟去年相較也上升約5%；而從死亡人數來看，今年53人死於刀下，比2019年的41人增加了29%，不過與2022年的69人相比卻下降了23%。

「現在有很多人帶刀」，一名從警已有20多年的警察表示，買刀相比買槍更簡單、便宜，且各種風險也較低；當警方叫住攜刀的人時，大多數人都會說「這是為了工作」，而就算他們說謊，警方也別無他法，「他們知道該說什麼來避免被捕，也知道即使被逮捕，最多也是拿一張傳票，不會因此入獄。」

此外，專家還將民眾持刀激增的現象，歸咎於在2019年所推行的政策改革，當時，前州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署一項法案，合法化重力彈簧刀以及部分折疊小刀，使攜帶及使用此類刀具者，免遭刑事控罪。

前市警、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授賈卡龍(Joseph Giacalone)說，大家都在問持刀攻擊案增加的原因，可想而知就是此類糟糕的政策，由此也導致警方執法受限。

退休警員拉莫尼卡(Robert LaMonica)還分析，小刀便於藏匿，直到發動攻擊時才被抽出，不法分子將刀藏在手心，他人若不注意，根本不會發現。

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