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紐約市警剛抓完價值3000萬假貨 堅尼路非法攤商又來

記者張心／紐約報導
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)

紐約市警局17日(周四)對曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)假貨商販進行突擊檢查後，19日這群非法街販再次捲土重來，於數十攤位擺放上千假貨，原價近萬元的大牌產品以不到百元的價格銷售，引得路人爭相購買。

曼哈頓華埠堅尼路早已成為「假貨一條街」，市警局近年來多次打擊，但仍難以根治，非法街頭攤販如同「燒不盡的野火」，在市府檢查後「春風吹又生」。19日適逢周六，紐約市街頭遊客眾多，攤販們抓緊機會沿街攬客，擺出上千種琳瑯滿目、鱗次櫛比的大牌假貨，向路人不斷喊著「好貨、好價」(Good quality, good price)。

堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)

販售的假貨以奢侈品包包、錢夾為主，也有少數幾家主要銷售墨鏡、手錶。販售品牌的覆蓋面甚廣，包括香奈兒(Chanel)、路易威登(Louis Vuitton)、迪奧(Dior)、古馳(GUCCI)、聖羅蘭(Yves Saint Laurent)、芬迪(FENDI)、蔻依(Chloé)，且款式都為近一年的最新款，部分質量達到「以假亂真」的程度，吸引許多路人問價購買。

根據記者調查，販售假貨的價格機會均都在100元以內，最受歡迎的款式為路易威登Never Full手袋，假貨價格為60元；迪奧托特包為80元，基本為專櫃正品價格的2%不到。假貨攤販以非洲裔居多，講價空間極大；華人商販數量居第二位，通常更加謹慎，不會直接擺放貨物，而是拿著海報招攬路人，成交後再交付實物。

堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)

「假貨一條街」在19日下午的繁忙交易景象，實在使人難以想像就在兩日前，市警局剛剛進行一場大型突擊檢查，共計繳獲價值3000萬元的假貨，並抓捕了八名攤販。市警局表示，查獲的物品主要為假冒大牌包包、運動鞋、錢包、手表等，「這次突擊檢查是對社區大量投訴的回應。」

根據市警局紀錄，市府打擊堅尼路假貨的動作十分頻繁，也變成了一種「貓鼠遊戲」。2022年8月，市警繳獲200萬元的假貨；2022年11月，又繳獲了高達1000萬元的假貨，並逮捕了17名商販。然而每次都是過不了幾日，假貨攤販再次捲土重來，成為曼哈頓下城獨特的城市風景。

堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)
堅尼路依舊有不少非法商販擺攤。(記者張心 / 攝影)

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