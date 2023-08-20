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8大道華人攤販不滿被罰 大罵執法人員

記者顏潔恩／紐約報導
兩名執法人員19日再次出現8大道執法。（記者顏潔恩 / 攝影）
兩名執法人員19日再次出現8大道執法。（記者顏潔恩 / 攝影）

針對布碌崙(布魯克林)8大道商業街違規擺攤店家及無證攤販的執法行動已持續多日，幾名執法人員19日手持捲尺再度出現，對違規店主抄牌或開罰單。多日的取締行動，讓不少華裔業者對執法人員很不待見，開罰後爆粗口大罵，發洩不滿情緒。

市清潔局在19日派出兩名人員，至8大道55至60街間執法，州眾議員鄭永佳也搭乘亞裔民安隊的巡邏車兜圈，向商家發出警告，以免再次違規吃罰單。

執法人員當日手持捲尺，至各店鋪門前測量擺賣商品的位置，並表示根據市府規定，商店僅可在店外3呎內擺攤，若申請到具體牌照，則可延伸至5呎，但超過此標準即算違規，將被開罰，有些店家因屢勸不聽而再次遭罰，導致罰款增加。

多日的取締也令業者看到執法人員就頭疼，語氣也變得不善，在一起事件中，執法人員發現一家華裔雜貨店儘管持有牌照，但擺賣物品的距離已逾8呎，因此向店主開罰單，業者試圖理論無效，便開始對執法人員爆粗，「你已經開罰單了，他媽的滾出我的店！」

執法人員對此回應，店家有權口頭發洩不滿，只要不涉及肢體攻擊就不會逮捕，另外他們還說，此次行動是受到市長辦公室的指令，商家不滿可以上庭申訴，表示不認罪。

居住在8大道的林小姐表示，對市府這樣的執法行動感到痛快，8大道多年來首次人行道暢行無阻，特別是最繁忙的50幾街，終不再水泄不通，「執法果然有用」，她希望這些店家及無證攤販不要再違規占道，否則支持執法人員一直取締與開罰單，直到這些人學到教訓為止。

8大道 華裔 亞裔

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