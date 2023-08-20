紐約市府無證客合同沒競標 市議會喊查

市議會監督和調查委員會主席高步邇，計畫在今秋對市府無證移民援助合同展開調查。(市議會提供)

紐約市議會即將對市府無證移民 援助合同展開調查，因這份高達31億元的合同並無競標便確定，引得市議員們認為其可能涉嫌違規濫用納稅人的款項。

市議會表示，2022年10月，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)宣布全市進入無證移民緊急狀態，並通過無證客 服務合同，未經市主計長蘭德(Brad Lander)審查。截至今年5月18日，市長共簽發了134份無證客服務合同，總金額達31億元，其中僅47份(19%)由市主計長審查過。

市議員、市議會監督和調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)指，其中存在太多疑問，需要亞當斯給出答案，「為什麼要簽訂這麼多不招標的合同？雖然無證移民屬於緊急情況，但特權也不該濫用。」

高步邇透露，目前，市議會左派和右派市議員都對合同提出質疑，委員會將在秋季舉辦聽證會，調查這134筆交易，「我們需要市府給出說法，並說明提供的移民服務細則。」

布碌崙(布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也表示，她對無證客合同感到震驚，尤其是其中一份同DocGo公司簽訂的4億3200萬元的合同，「DocGo公司由新冠檢測公司轉型變成無證客服務公司，目前負責將無證客轉移到紐約上州。我們接到許多無證客投訴，他們被DocGo公司誘導和威脅。」

韋娜芙計畫在今秋提案，要求市府建立公共網站，方便納稅人追蹤市府在無證客問題上的開支。市議員霍登(Robert Holden)也加入韋娜芙的計畫，要求高步邇盡快舉辦聽證會，「納稅人的錢神聖不可侵犯」。

市長發言人對此回應，市府正就無證客問題與民代保持溝通，包括就相關預算舉行詳細的簡報會。