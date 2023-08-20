亞當斯競選期間 華商涉可疑捐款

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在競選期間，曾在華人社區展開多場拜票及募捐活動，得到不少僑團支持並與多位代表有著密切關係，但近日有調查報導指出，其中或涉嫌可疑捐款。

此消息最先由非牟利新聞組織The City報導，文中指，市長亞當斯在2021年競選時的競選財務記錄，或存在可疑的違規行為，位於法拉盛 的「新世界商城」和「紐約家電」，或涉及可疑的欺詐性的捐款及幽靈捐款，從而為亞當斯創造了數十萬元的競選資金。

亞當斯的競選發言人泰斯(Evan Thies)，則對上述任何的不當行為予以否認，他表示，團隊始終認真遵守有關收取捐款的所有法律規定，競選活動的絕大部分捐款來自面對面的籌款活動，例如在新世界超市老闆家中舉行的聚會。

根據The City報導， 一名新世界商城員工在2021年夏天，被上司要求攜帶支票 簿上班，並需簽署一張249元的票據，隨後她得到了等額的現金補償，但她卻未被告知，這筆報銷是用作亞當斯的競選活動。

The City說，另一名被列為捐贈人的女士也表示，她從未開出過一張帶有她姓名和地址的245元大通銀行支票，但這張票據在2021年，被亞當斯競選團隊提交給了競選財務委員會，來源為某餐館「外送員」，她還表示，她從未在這家餐館工作，也沒有大通戶口。

此外，根據The City，一名大學畢業生發現簽名被偽造在一張250元的匯票上，匯票在2019年10月，由亞當斯競選團隊提交。畢業生的父親亦被列入捐贈記錄，金額為250元，但簽名為偽造，且來源被寫為「家庭主婦」。

新世界商城前所有人、亞裔之友總聯盟聯盟主席李天驥回應，不清楚相關的事宜，籌款與自己無關，The City表示，根據此前記錄，他曾被稱為法拉盛亞當斯競選辦公室負責人，但並未正式註冊為競選的工作人員。

The City的調查還發現，紐約家電員工和關聯人員的捐款主要集中在2019年10月，新世界商城及超市員工和關聯人員的捐款，則在2021年4月至8月之間。競選記錄顯示，亞當斯在新世界商城至少舉辦了八場集會，花費5萬餘元。兩企業至少有127位員工和關聯人員曾向亞當斯捐款，總數約3萬9938元。

The City還表示，此批可疑捐款，大多達到或僅略低於公共匹配資金的上限限額，而依照競選規則，最多可以乘以八倍後給予受捐人。然而，捐款人卻多被列為低薪階層、失業或退休人員，且鮮有人是註冊選民。