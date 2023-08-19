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華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民

記者張心／紐約報導
華埠聯邦監獄擬收無證客。(本報檔案照)
華埠聯邦監獄擬收無證客。(本報檔案照)

紐約市府日前致信州長霍楚(Kathy Hochul)，建議將曼哈頓下城停用的聯邦監獄作為無證客收容所，因該地比鄰華埠，受到社區關注，居民普遍認為，無證客對治安的隱患不似單身遊民，呼籲聯邦盡快批准無證客工作許可，幫他們另擇長久之地、重建家園。

市府提議收容無證客的聯邦大都會懲教中心(Metropolitan Correctional Center)，位於柏路(Park Row)150號，曾因關押「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)等多位臭名昭著的囚犯而聞名。

談及其若收容無證客對華埠社區的潛在影響，華埠商業改進區行政總監陳作舟分析指，「其實仔細觀察，此間聯邦監獄的入口並不是對著華埠，而是市警察局總部，擁有高強度的安保，應該不存在安全隱患。」

他補充，無證客中不少是華人，加入了中美洲偷渡大軍，跨越森林、蛇蟲等艱難環境，歷盡千辛萬苦來到紐約市，如果有犯罪行為留下紀錄，立刻就會被遣返出境，「尤其很多都是有孩子的家庭，希望在美國重建新生活，跟精神有問題的遊民有很大區別。所以目前看來，暫時對華埠治安、居民不存在影響。」

民主黨第65區區領袖于金山也表示，華埠格蘭街(Grand St.)231號的「漢璧酒店」已經在收留無證客，對社區治安影響不大。而且他認為，聯邦根本不會採納市府的建議，「聯邦在紐約的空地很多，但他們畢竟連經費都不願意出，怎麼可能還分地給你？」他分析，市府這樣是想「將聯邦一軍」，但最終應該難成所願，「我們希望聯邦可以幫忙，大發慈悲同情紐約也同情無證客。」

談及近日紐約市所面臨的無證客危機，國會議員孟昭文18日則向本報表示，數據顯示全國範圍內無證移民的數量並未明顯增多，但由於多數人被送至紐約，使人感覺城市內無證客的人數驟增，背後實則為外州州長的「有意為之」。她也表示，讓新移民公平獲得工作許，或可為解決辦法之一。

無證客 華埠 紐約市

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