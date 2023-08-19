孟昭文訪世報 談無證客、堵車費

國會眾議員孟昭文（左）拜訪世界日報，由紐約社社長張宗智（右）接待。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)18日拜訪世界日報，就當下社會關心的移民 危機、犯罪統計等問題，與社方代表交流討論；她表示，過分展開的政治博弈使紐約成為無證移民潮的受害者，更加有效的輸送政策和程序，才是保護多方權益的重要一環。

代表國會第6選區的孟昭文當日與世報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠和副總編輯魏碧洲舉行座談，討論華人社區關心的教育、治安和商業等多個議題。

談及近日紐約市所面臨的無證客危機，孟昭文表示，市民若要責怪失職，兩黨在這一問題均有值得改進之處，而紐約在多州蓄意玩弄的「政治遊戲」下，成為了危機假象下的受害一方。

孟昭文指，數據顯示全國範圍內移民數量並未明顯增多，但由於多數人被送至紐約，使人感覺城市內無證客驟增，讓這些無證客公平獲得工作許可，或為解決辦法之一。

針對部分華人居民反應的罪案報告不足問題(underreporting and undercounting)，孟昭文不認為犯罪存在被低估的情況。她說，統計顯示犯罪率確有下降，人們之所以感到增多是因為如今犯罪愈發隨機，隨時隨地都可能遭遇意外。她說，其中之一解決方案是增加舉報，且需建立全國統一仇恨犯罪報告系統，合理高效地利用數據。

近日亦有居住在皇后區的網約車司機反對曼哈頓堵車費計畫(Congestion Pricing)，孟昭文表示雖然聯邦已批准，但對多數皇后區居民而言確有負面影響，因為並不是所有人都能支付額外費用，以完成就醫等需求。她希望，政府能夠為勞動家庭創造部分豁免。