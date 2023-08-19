孟昭文訪世報 談無證客、堵車費
國會眾議員孟昭文(Grace Meng)18日拜訪世界日報，就當下社會關心的移民危機、犯罪統計等問題，與社方代表交流討論；她表示，過分展開的政治博弈使紐約成為無證移民潮的受害者，更加有效的輸送政策和程序，才是保護多方權益的重要一環。
代表國會第6選區的孟昭文當日與世報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠和副總編輯魏碧洲舉行座談，討論華人社區關心的教育、治安和商業等多個議題。
談及近日紐約市所面臨的無證客危機，孟昭文表示，市民若要責怪失職，兩黨在這一問題均有值得改進之處，而紐約在多州蓄意玩弄的「政治遊戲」下，成為了危機假象下的受害一方。
孟昭文指，數據顯示全國範圍內移民數量並未明顯增多，但由於多數人被送至紐約，使人感覺城市內無證客驟增，讓這些無證客公平獲得工作許可，或為解決辦法之一。
針對部分華人居民反應的罪案報告不足問題(underreporting and undercounting)，孟昭文不認為犯罪存在被低估的情況。她說，統計顯示犯罪率確有下降，人們之所以感到增多是因為如今犯罪愈發隨機，隨時隨地都可能遭遇意外。她說，其中之一解決方案是增加舉報，且需建立全國統一仇恨犯罪報告系統，合理高效地利用數據。
近日亦有居住在皇后區的網約車司機反對曼哈頓堵車費計畫(Congestion Pricing)，孟昭文表示雖然聯邦已批准，但對多數皇后區居民而言確有負面影響，因為並不是所有人都能支付額外費用，以完成就醫等需求。她希望，政府能夠為勞動家庭創造部分豁免。
另外，孟昭文所提出的建立亞太裔國家博物館法案已在去年由總統簽字成法。她表示調研仍在進行，正研究博物館的選址和所需資金，或會組織社區參觀非洲裔美國人博物館，以尋找參考之處。
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