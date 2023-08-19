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7月紐約州工作崗位增 失業率保持低位

記者和釗宇／紐約報導

紐約州勞工廳(New York State Department of Labor)近日發布的就業數據顯示，紐約州7月的工作崗位和就業人數都有穩步上升，失業率則繼續保持在低位，職位增加最多的私營部分主要為私立教育、醫療服務、以及休閒和酒店業。

統計數據表明，在季調(seasonal adjusted)情況下，紐約全州7月的總體工作崗位比上月淨增了7600個，其中私營部門職位的淨增達到6300個，漲幅為0.1%，與全國範圍的漲幅持平。與歷史數據相比，紐約州的季調後總工作崗位7月超過970萬個，達到繼2020年3月疫情爆發以來的最高值，但與疫前水平還有近20萬的差距。具體到紐約市來看，全市7月季調後工作崗位比上月淨減了8100個。

從行業上看，職位增加最多的私營部分主要為私立教育和醫療服務，以及休閒和酒店業，體現了疫情的影響在日益減退，針對居民和遊客的服務行業迎來新的生機。而信息行業的減少最為顯著，與全美科技行業近期的裁員大潮相匹配。

在失業率方面，紐約市7月申請失業補助的人數為8萬500人，比今年年初的數字降低近半，季調後失業率為5.3%，比上月下降了0.1%，但比上年同期有所增加。紐約全州7月申請失業補助的人數為17萬2700，不到年初數值的一半，失業率為3.9%，與上月持平。而由於7月紐約州勞動力總數增加了2萬3500人，因此7月的勞動力參與率上升到了61.4%，達到近十年來的最高水平。

紐約州 就業 疫情

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