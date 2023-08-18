停車場擺貨櫃安置無證客？ 紐約市府：考慮中

內部人士爆料市府正在考慮在市內停車場和街道上擺海運貨櫃安置無證客，市府未予否認。（路透）

據報導，有市政府內部的知情人士透露，市長亞當斯(Eric Adams)團隊正在考慮採用大量預製房屋和海運貨櫃安置無證客 ，考慮使用的地方包括市內的大型停車場、市外或州外的空置大型公共設施，甚至封閉部分城市街道。不過，爆料者表示，一切還都是想法，尚未進入計畫階段。

「每日新聞」報導，市府打算將現已開始動工的甘迺迪機場閒置倉庫大型庇護所模式，引入更多模塊化預製房屋、改裝貨櫃以及拖車等設施用以安置無證客。目標地點包括公園坡軍械庫(Park Slope Armory)、梅德加埃弗斯學院(Medgar Evers College)、約克學院(York College)、法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)、花旗球場(Citi Field)及亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)的停車場等。

此外，市府還考慮在市外尋找地點。長島 的朝聖者(Pilgrim Psychiatric Centers)和國王公園精神病中心(Psychiatric Centers)、洛克蘭郡精神病中心(Rockland Psychiatric Center)，甚至遠在水牛城(Buffalo)的閒置醫療設施和新澤西州 的迪克斯堡(Fort Dix)軍事基地都在考慮範圍內。

不過，該人士也透露，以上都還只是「想法」，有些也許根本不具備可行性，比如像迪克斯堡這樣的聯邦土地。而徵用城市街道用於安裝貨櫃的想法，也一定會激起強烈的抵制。市府發言人表示，「一切都在考慮之中」，但並未直接予以否定。

紐約現已為超過10萬名無證客提供了安置，導致市內多處公共場所人滿為患，財政壓力極大。市府與州府甚至出現裂痕、相互指責。市府此前多次向州府和聯邦求援，而代表州長霍楚(Kathy Hochul)的律師曾在信中指責紐約市府缺乏通盤考慮且未積極與州府相互配合。