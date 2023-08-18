房東非法改建、出租 律師：遭欠租金恐難收回

由愛法律師事務所、布碌崙亞裔社區中心、紐約華人聯合會和第43選區市議員候選人莊文怡舉辦的「小房東如何選擇」法律講座。(讀者提供)

由愛法律師事務所、布碌崙(布魯克林)亞裔社區中心、紐約華人聯合會和第43選區市議員候選人莊文怡舉辦的「小房東 如何選擇」法律講座，日前於8大道舉行；華裔 律師吳聖洋、助理律師廉渤濤為在場幾十名華裔小房東解答疑惑，並強調在房屋非法出租的情況下，房東很難通過法律途徑收回欠租，是許多華裔房東面臨的最大問題之一。

自新冠疫情爆發起，許多租霸藉著紐約州法律傾向保護租客 的規定而拖欠租金，房東即使告上法庭也不見得有立即成效；當日講座主題則圍繞在小房東面臨類似情況時，可選擇哪種法律程序應對、法院最新案件審理速度等。

廉渤濤強調，除非兩家庭房屋中有房東自住，否則一、兩家庭房屋整套出租，一定都要向市房屋保護和開發局(HPD)註冊，而三家庭房屋無論如何都要註冊，未按規定出租的話，房東在面臨租客拖欠租金時就沒有辦法告上法庭；他說，註冊費每年僅13元，建議房東盡早註冊。

對於出租房有違規問題，他則表示依據過去的經驗，這個情況會導致法院驅趕房客時的進展受到影響，對房東不利，因此建議房東一定要確保環境宜居。

另外也有房東詢問如何驅趕出租地下室的房客，律師表示若出租屋未按合法途徑出租，房東很難維權，而目前地下室出租是不合法的，房東無法通過法律程序去驅趕租客；他還舉例，若房東的地下室以及兩家庭房屋都同時出租，會因出租地下室違法，而導致兩家庭的房屋都沒有權利收回來，呼籲房東不要非法改建。

最後，律師分析各區的法院審理案件速度，皇后區的案例最多、耗時最長，在當前法院判決要房客搬離的情況下，等到執法人員拿到相關文件執行起來也要3個半月左右，而布碌崙相對比皇后區快一些，史泰登島則是最快。