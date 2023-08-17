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亞當斯宣布辦公室轉新住房計畫「土改」曼哈頓中城

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
亞當斯宣布辦公室轉新住房計畫。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布辦公室轉新住房計畫。(市長辦公室提供)

因應全市住房短缺，紐約市亞當斯(Eric Adams)以及市城市規畫局(Department of City Planning)主任格羅尼克(Dan Garodnick)17日宣布，將採取三大步驟，將全市空置的辦公室更快地轉換為住房，並著力修改曼哈頓中城土地畫區(zoning)，以建造新的住房。

亞當斯指，預計在下一個十年，由辦公室轉換的民用住房，共可為4萬名紐約客創造2萬套新房，第一大步驟為他此前提出的「對住房機會說『Yes』的城市」(City of Yes for Housing Opportunity)計畫，該計畫旨在修改全市土地畫區的文本規定，使得全市更多角落皆可容納新的住房。

亞當斯「對住房機會說『Yes』的城市」的提案，將在今秋展開公共參與，傾聽公眾意見，並訂於2024年初正式提出。

不過他也說，儘管紐約市可以更改以及轉換畫區，但建造大量的可負擔新住房仍需要紐約州的配合，如果紐約州像上次一樣，在下一個立法季仍未能行動，屆時紐約市的可負擔住房計畫或將遭到停滯。

第二個步驟則為亞當斯辦公室已經啟動的「辦公室轉換加速」(Office Conversions Accelerator)項目，該項目成員由來自市府部門的各位專家組成，召集來自市府、市城市規畫局、市樓宇局(DOB)、市房屋保護和開發局(HPD)、市地標保護委員會(LPC)等部門代表，整合城市資源，從分析項目可行性到取得相應的許可證，更好地幫助辦公室業主完成複雜的轉換項目。

亞當斯表示，即日起，辦公室物業業主，即可在線登錄「辦公室轉換加速」網站尋求幫助，網站地址為https://urlis.net/f38qfz61。

第三大步驟則是「土改」曼哈頓中城，亞當斯辦公室在17日公布了「中城南區混合用途社區計畫」(the Midtown South Mixed-Use Neighborhood Plan)，以修改在中城23街至40街、第五大道至第八大道範圍內、已經過時的土地畫區。

據了解，中城南區涵蓋了在半個世紀以前被指定用作「製造業用地」的四塊土地，根據現有畫區不得建造新的住房，而通過「中城南區混合用途社區計畫」，它們或將首次被允許建造新房，其中還包括永久性的可負擔住房，計畫也旨在幫助中城這些社區實現經濟增長，創造新的就業機會。

「中城南區混合用途社區計畫」的公共參與，預計也將在今秋啟動。

亞當斯 紐約市 紐約州

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