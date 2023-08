亞當斯宣布辦公室轉新住房計畫「土改」曼哈頓中城

亞當斯宣布辦公室轉新住房計畫。(市長辦公室提供)

因應全市住房短缺,紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)以及市城市規畫局(Department of City Planning)主任格羅尼克(Dan Garodnick)17日宣布,將採取三大步驟,將全市空置的辦公室更快地轉換為住房,並著力修改曼哈頓中城土地畫區(zoning),以建造新的住房。

亞當斯指,預計在下一個十年,由辦公室轉換的民用住房,共可為4萬名紐約客創造2萬套新房,第一大步驟為他此前提出的「對住房機會說『Yes』的城市」(City of Yes for Housing Opportunity)計畫,該計畫旨在修改全市土地畫區的文本規定,使得全市更多角落皆可容納新的住房。

亞當斯「對住房機會說『Yes』的城市」的提案,將在今秋展開公共參與,傾聽公眾意見,並訂於2024年初正式提出。

不過他也說,儘管紐約市可以更改以及轉換畫區,但建造大量的可負擔新住房仍需要紐約州 的配合,如果紐約州像上次一樣,在下一個立法季仍未能行動,屆時紐約市的可負擔住房計畫或將遭到停滯。

第二個步驟則為亞當斯辦公室已經啟動的「辦公室轉換加速」(Office Conversions Accelerator)項目,該項目成員由來自市府部門的各位專家組成,召集來自市府、市城市規畫局、市樓宇局(DOB)、市房屋保護和開發局(HPD)、市地標保護委員會(LPC)等部門代表,整合城市資源,從分析項目可行性到取得相應的許可證,更好地幫助辦公室業主完成複雜的轉換項目。

亞當斯表示,即日起,辦公室物業業主,即可在線登錄「辦公室轉換加速」網站尋求幫助,網站地址為https://urlis.net/f38qfz61。

第三大步驟則是「土改」曼哈頓中城,亞當斯辦公室在17日公布了「中城南區混合用途社區計畫」(the Midtown South Mixed-Use Neighborhood Plan),以修改在中城23街至40街、第五大道至第八大道範圍內、已經過時的土地畫區。

據了解,中城南區涵蓋了在半個世紀以前被指定用作「製造業用地」的四塊土地,根據現有畫區不得建造新的住房,而通過「中城南區混合用途社區計畫」,它們或將首次被允許建造新房,其中還包括永久性的可負擔住房,計畫也旨在幫助中城這些社區實現經濟增長,創造新的就業機會。

「中城南區混合用途社區計畫」的公共參與,預計也將在今秋啟動。