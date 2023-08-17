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曼哈頓華埠合法攤商「技巧性」占道 難取締

記者和釗宇／紐約報導
華埠占道經營者多為合法商販，雖也會令人行道空間更狹窄，但情況不如外區華人商業中心嚴重。(記者和釗宇／攝影)
華埠占道經營者多為合法商販，雖也會令人行道空間更狹窄，但情況不如外區華人商業中心嚴重。(記者和釗宇／攝影)

法拉盛和布碌崙(布魯克林)8大道等華人社區加大力度掃蕩占道攤販的同時，曼哈頓華埠則長時間沒有發生過大規模掃蕩行動。華埠的街道普遍狹窄，在人行道上經營的商販很容易堵塞行人，然而，與其他地方的無照商販不同，華埠的占道經營行為多是有執照的合法小商戶，他們有時會遊走在一些制度的灰色地帶，讓執法很難進行。

據了解，華埠的占道經營行為分為幾種不同的情況，第一種是早已「名揚四海」的假貨商販，他們的行為明確構成了違法，警方也三不五時對其進行掃蕩。不過商販通常聚集在市警五分局和一分區轄區交界的百老匯大道(Broadway)兩側，除非市警總局安排統一行動，否則很容易與單個分局的巡警打游擊。

另一種是有照商販。長年在華埠路邊販賣雞蛋糕或腸粉的商販、堅尼路(Canal St.)北側的街頭賣藝者，以及數量眾多的水果蔬菜攤商都屬於此類。不過，在實際操作中，攤商們經常使用各種小技巧擴大自己被允許占用的範圍。

華埠商業改進區(Chinatown BID)特殊項目主任李德容介紹，合法商販會被政府發放統一規格的鐵皮推車，推車的尺寸代表著他們所能用於經營的空間範圍，然而，很多商販會自行在推車上做些手腳。在堅尼路南側交茂比利街(Mulberry St.)路口附近，幾乎所有的水果攤販都會將推車檯面兩側焊接加長的平板以擴大面積，在擺攤時還會將箱子疊摞到與推車檯面平齊、然後搭上蓋板，擺得像長桌一樣，無形中增加了大量營業面積。

堅尼路作為曼哈頓下城的交通幹道，車流人流繁忙、人行道又狹窄。水果攤商長期在此占道經營，其商品又相對物美價廉，因此全天任何時段都會吸引大量顧客在攤位旁停留，加之擺放在路邊的水果包裝箱擋路，令過往的人行交通更加壅堵。李德容表示，她很不願意在此走路，又擠又慢，趕時間時能活活把人急死。

東百老匯(East Broadway)是華埠另一個占道經營的熱點區域，這裡的占道行為主要表現為路邊商戶對門外公共空間的侵占。美東番禺同鄉會主席張鈞表示，同鄉會門外的多家超市經常把貨品擺到門外，令一些行動不便的長者被迫在馬路上行走。而攤商們普遍擺賣海鮮，天氣炎熱時氣味非常難聞。有時，業者收攤後潦草收拾，會遺留垃圾，同鄉會還曾因此而無辜被罰。

民主黨65D區領袖于金山介紹，通常來說，店門外三呎之內是允許擺攤的範圍，但這很難拿捏，商戶都會想辦法往外拱一拱。于金山表示，與8大道或法拉盛比起來，華埠的占道經營問題不算嚴重。不過，事情都有好壞兩面，「街道乾淨」同時也意味著，華埠的商業活動依舊比較蕭條。

水果攤主會想方設法在標準推車的尺寸之外擴大營業面積。(記者和釗宇／攝影)
水果攤主會想方設法在標準推車的尺寸之外擴大營業面積。(記者和釗宇／攝影)
東百老匯的多家商戶存在占用店門外過多公共空間的問題，同樣屬於合法經營、但遊走灰色...
東百老匯的多家商戶存在占用店門外過多公共空間的問題，同樣屬於合法經營、但遊走灰色地帶的行為。(記者和釗宇／攝影)

華埠 法拉盛 8大道

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