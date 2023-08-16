紐約近百團體致信霍楚 求無證客危機應對方案

紐約市無證客危機不停發酵，移民維權團體日前致信州長霍楚，要求提供更多幫扶資源。(市長辦公室提供)

紐約市無證客 危機不停發酵，日前近百個團體聯合致信州長霍楚 (Kathy Hochul)，要求州府制定全方位的策略，以應對無證客危機以及他們湧入城市後衍生出的社會問題；其中也包括繼續給紐約市提供更多的援助和資源，提供現有、以及正前往紐約市路上的無證客相關幫助。

據悉，至今湧入紐約州的10萬名難民中，大多都留在了紐約市，造成市府在全市五大區設立將近200個收容所安置他們；其中包括13個大型的人道緊急救援中心，以及無數個由酒店、學校改建成的收容中心，不少州府擁有的據點也被暫時改用臨時中心，包括皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁的停車場、曼哈頓的林肯懲教所(Lincoln Correctional Facility)等。

在遊民聯盟(Coalition for the Homeless)、法律援助協會(Legal Aid Society)的帶領下，紐約市近百個社區團體、非營利機構、宗教組織等簽署聯名致信霍楚，促請霍楚制定一項全方位的方案，為現有和正前往紐約市途中的無證客移民提供援助。

他們在信中強調，儘管紐約市已搭建不少收容中心，但每天還是有大批無證客進入紐約市，在聯邦政府沒有應對的情況下，這些人道問題需要由州府幫助解決；致信團體希望霍楚找出更多可以改作收容所的場地，以緩解住房問題，使這些無證客不會露宿街頭，並想辦法在現有的庇護系統中挖掘出更多容量。

「紐約市承擔了太多的負擔，霍楚早該挺身而出，在這個對社區價值觀帶來真正考驗的當下，發揮關鍵作用」，遊民聯盟執行董事吉芬(Dave Giffen)表示，州府需要提供給紐約市更多的資源，不要再令資源閒置的情況導致各郡縣互相爭鬥、人民受苦。

「到目前為止，霍楚未能充分發揮州府的作用，確保無證客得到人道待遇、以及維護庇護權法的命令和法律」，法律援助協會民視執業首席律師霍德爾(Adriene Holder)表示，希望州府擴大資源，注入更多資金、設備、人員配備，履行紐約州憲法中規定的法律義務。

霍楚未針對這封來信作出回應，但州府發言人表示，自難民危機開始後，州府已向紐約市撥款10億元經費，並讓市府使用州府擁有地來搭建收容所，最後還派出2000名國家防衛隊人員到收容所維持秩序；州府會繼續和聯邦溝通，為地方政府的各個部門帶來援助。